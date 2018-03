© NASA Terra ASTER (Ausschnitt)

Tristan da Cunha – die entlegenste Siedlung der Welt |

Nicht jede abgelegene Insel ist auch unbesiedelt, wie das britische Überseeterritorium Tristan da Cunha belegt. 2800 Kilometer sind es bis Südafrika, 3000 Kilometer bis nach Südamerika, dennoch lebten im September 2016 mehr als 260 Menschen im Örtchen Edinburgh of the Seven Seas. Es gibt nur neun Familiennamen, und viele der Bewohner leiden unter Asthma, was wohl genetische Ursachen hat: Drei der ursprünglichen Siedler brachten die Neigung dazu mit auf das Eiland. Tristan da Cunha ist ein aktiver Schildvulkan, der durch einen so genannten Hotspot genährt wird – eine Magmablase in der Erdkruste. Sein Gipfel, der Queen Mary's Peak, ragt 2062 Meter über dem Meeresspiegel auf. Am 10. Oktober 1961 brach der Vulkan aus und zwang die Bewohner zur Flucht. Mit Booten segelten sie zur unbesiedelten Nachbarinsel Nightingale, von wo sie ein niederländisches Passagierschiff mitnahm. 1963 kehrten die meisten Bewohner zurück. In den nächsten Jahren möchten die Insulaner energietechnisch autark werden und auf erneuerbare Energien setzen. Trotz seiner Lage fern der Kontinente ist Tristan da Cunha dennoch nicht die am weitesten abgelegene Insel, sondern Bouvet Island: Zum Archipel von Tristan gehören weitere Eilande wie Gough und Nightingale.