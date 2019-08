Giftpflanzen: 10 heimische Pflanzen, die Sie meiden sollten

Laden... © Inahwen / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Diptam – gefährlich in Verbindung mit Sonnenstrahlung

Brennender Busch: Diesen Namen trägt der Diptam (Dictamnus albus) völlig zu Recht. Denn die höchst attraktive Pflanze aus der Familie der Rautengewächse produziert ätherische Öle, welche die extrem flüchtige und hochentzündliche Flüssigkeit Isopren enthalten: Die Dämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich unterhalb der Blütenrispe. An heißen Tagen kann es durch Brennglaswirkung an den Tröpfchen sogar zur Selbstentzündung kommen, woraufhin eine blaue Flamme rasch an den Blüten emporzüngelt – ohne sie jedoch zu beschädigen. Für Menschen sind vor allem die Furocumarine heikel, die sich bei Berührung der Borstenhaare auf die Haut ergießen. Scheint die Sonne auf diese Stellen, können noch Tage später schwere und lang anhaltende Verbrennungen entstehen, weil die Haut hier besonders lichtempfindlich wurde. Die Art ist in Mitteleuropa selten und wächst bevorzugt an Waldrändern, an die sich sonnige Trockenrasen anschließen.

Herbstzeitlose – kein Safran-Lieferant

Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) ähneln Krokussen, gehören aber einer anderen Pflanzenfamilie an. Und im Gegensatz zu den meisten unserer angepflanzten Krokusse blühen sie auch nicht im zeitigen Frühjahr, sondern – der Name deutet es an – im Spätsommer und Herbst. Zudem besitzen sie ein sehr starkes Gift, das Colchicin, das von der Wirkung her Arsen ähnelt. Schon zwei bis fünf Gramm Samen können zum Tod führen, wobei die ersten Beschwerden etwa sechs Stunden nach dem Konsum auftreten. Es beginnt mit Schluckbeschwerden und einem Brennen im Hals und Mund. Danach folgen Erbrechen, Magenkrämpfe, starke Durchfälle, fallender Blutdruck und sinkende Körpertemperatur. Nach etwa ein bis zwei Tagen tritt der Tod durch Atemlähmung ein, wenn keine Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Heikel ist dabei vor allem der Frühsommer, wenn die Blätter austreiben, die denen des Bärlauchs ähneln. Herbstzeitlose wachsen vor allem auf feuchten, nährstoffreichen Wiesen und an Böschungen.

Schwarze Tollkirsche – schön durch Leiden?

»Dosis facit venenum« – oder: Die Dosis macht das Gift. Das gilt bei manchen Giftpflanzen wie der Schwarzen Tollkirsche (Atropa belladonna) sehr wohl. Das in den schwarzen Früchten enthaltene Alkaloid Atropin wird seit Längerem in der Medizin eingesetzt, unter anderem als Gegenmittel gegen das berühmt-berüchtigte E 605. Außerdem dient es als Medikament bei kolikartigen Schmerzen des Verdauungstrakts und der Gallenwege. In der Augenheilkunde setzt man es ein, um die Pupillen für Untersuchungszwecke zu vergrößern. Dieser Effekt führte womöglich zum lateinischen Artnamen belladonna: Angeblich haben Frauen früher die Tollkirschen gegessen, um ihre Pupillen zu weiten, was sie schöner machen sollte. Die Früchte schmecken leicht süßlich, deshalb sind sie für Kinder gefährlich. Vergiftungen durch Atropa belladonna nehmen hier zu Lande eine führende Position ein. Schon drei bis vier Beeren können bei Kindern tödlich wirken. In den ersten Stunden nach Verzehr helfen Magenspülungen und Aktivkohle, Ärzte können ein Gegengift verabreichen. Bei Verdacht auf Tollkirschenverzehr sollte stets ein Arzt aufgesucht werden!

Beifußambrosie – für Allergiker die Hölle

Keine Giftpflanze, aber für Allergiker mittlerweile eine der schlimmsten Plagen ist die Beifuß-Ambrosie, auch Beifußblättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) genannt. Der Korbblütler stammt ursprünglich aus Nordamerika, wurde aber als Neophyt auch in Europa eingeschleppt und hat sich hier auf Brachflächen teilweise massenhaft vermehrt. Dummerweise gehören ihre Pollen zu den stärksten Allergenen, die schweren Heuschnupfen bis hin zu Asthma auslösen können – und das schon in geringen Mengen: Bereits sechs Pollen pro Kubikmeter Luft verursachen eine Reaktion, bei Gräsern liegt der Schwellenwert dagegen bei rund 50 Pollen pro Kubikmeter. Ausgelöst wird die Entzündungsreaktion wohl vom Adenosin der Pollen, das auch Teil der RNA ist. Der Klimawandel sorgt dafür, dass sich die Art in Europa in neuen Regionen leichter etablieren kann. Zudem verlängert sich dadurch die Blütezeit.

Eibe – fast alles ist giftig

Eiben (Taxus baccata) gehören seit Jahrtausenden zu den beliebtesten Pflanzen Mitteleuropas. In früheren Zeiten schätzte man vor allem das Holz der Nadelbäume, das beim Trocknen kaum schrumpft und sich leicht verarbeiten lässt. Zudem war es das Holz für Bögen, kam aber ebenso beim Hausbau zum Einsatz. Die starke Nutzung setzte den europäischen Eiben daher stark zu. Schon seit der Antike kannte man auch die Giftigkeit der Pflanze: Holz, Rinde, Nadeln und Samen enthalten toxische Substanzen, die als Taxane oder Taxan-Umwandlungsprodukte bezeichnet werden. Nur die schleimige, rote Fruchthülle der Samen ist ungiftig und könnte sogar gegessen werden, wenn man den Kern ausspuckt. Alle anderen Bestandteile führen schon innerhalb etwa einer halben Stunde zu heftigen Magen-Darm-Beschwerden, Herzrhythmusstörungen, Atemlähmung und schließlich zum Tod. Wer überlebt, leidet unter einem dauerhaften Leberschaden. Kritisch ist daher vor allem, dass die Gewächse heute als Hecken- und Zierpflanzen in Gärten sehr beliebt sind. Kinder sollten also dringend gewarnt werden.