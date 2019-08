Fische: 10 Wahrheiten über Haie und Rochen

Laden... © Rebecca Belleni Photography / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Riesenhaie – sie springen auch mal aus dem Meer

Nur Walhaie übertreffen die Riesenhaie (Cetorhinus maximus) an Größe unter den Fischen: Bis zu zehn Meter lang und vier Tonnen schwer können die Tiere werden. Für uns Menschen sind sie völlig ungefährlich, selbst wenn sie regelmäßig in Buchten und Flussmündungen schwimmen, um zu fressen. Wie die Walhaie ernähren sie sich ausschließlich von Plankton, mikroskopisch kleinen Tieren und Pflanzen im Meer. Bis zu 1800 Tonnen (!) Wasser können die Tiere in einer Stunde filtern, indem sie die Flüssigkeit bei geöffnetem Maul einfach wieder durch die Kiemen fließen lassen. Der auf den ersten Blick beim Fressen träge und langsam wirkende Hai kann jedoch sehr agil werden: Mit einer Geschwindigkeit von bis zu fünf Metern pro Sekunde können die Tiere aus dem Ozean schnellen und sich auf die Wasseroberfläche fallen lassen – ein Verhalten, das von Grauwalen bekannt ist und das bisweilen auch Weiße Haie bei der Jagd zeigen. Warum die Riesenhaie dieses für sie sehr energieintensive Manöver durchführen, weiß man allerdings noch nicht.

Stachelrochen – harmloser als ihr Ruf

2006 gelangten Stachelrochen zu trauriger Berühmtheit: Bei Dreharbeiten am Great-Barrier-Riff sticht eines der Tiere dem australischen Tierfilmer Steve Irwin in die Brust. Er kann sich zwar noch den Stachel aus dem Körper ziehen, stirbt jedoch kurz danach am injizierten Gift. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen, und tatsächlich kommt es immer wieder zu Todesfällen durch Stachelrochen. Angesichts der Millionen Menschen, die weltweit täglich ins Meer gehen, ist das reale Risiko allerdings vergleichsweise sehr klein. Irwin war bis dahin der zweite bekannte Todesfall durch einen Stachelrochen in Australien seit 1945. Der Dokumentarfilmer hatte wohl schlicht das große Pech, dass ihn das Tier unmittelbar in Herznähe traf. Zu Unfällen kommt es meist, wenn Badende versehentlich auf einen Rochen treten. Dann schnellt der Schwanz hoch und versenkt den Stachel im Gewebe – Menschen trifft es also häufig im Beinbereich. Noch existieren relativ wenige Studien zu den Toxinen, etwa dazu, wie sie sich zusammensetzen. Deshalb gibt auch noch kein Gegenmittel: Heißes Wasser soll im Fall einer Injektion helfen. Meist wird daher nur symptomatisch behandelt; Allergiker sollten auf Anzeichen eines anaphylaktischen Schocks achten.

Sägerochen – gegen den Menschen hilft die Säge nicht

Sägerochen (Pristidae), auch Sägefische genannt, gehören ebenfalls zu den lebenden Fossilien, die seit dem Eozän durch die Weltmeere schwimmen. Nahezu ebenso lang rätselten Biologen, wozu die namensgebende Schnauze der Tiere wohl dienen könnte: Sie galt vor allem als Suchinstrument, mit dem die Fische sandigen Meeresboden durchwühlen. Barbara Wueringer von der University of Queensland und ihr Team wiesen dann allerdings nach, dass die Säge eine veritable Waffe darstellt, mit der die Rochen ihre Beute nicht nur aufspüren, sondern regelrecht zerhacken können. Gegen unsere Nachstellungen hilft die Säge den Tieren nichts, wie eine Auflistung der Londoner Zoological Society zeigt. Ebenso wie viele andere Hai- und Rochenarten gelten auch die Sägefische als vom Aussterben bedroht. Kuhnasen- und Teufelsrochen – goldene Segel im Meer

Trotz der Bedrohung zahlreicher Knorpelfischarten durch Übernutzung, unabsichtlichen Beifang oder Umweltverschmutzung existieren noch Naturspektakel durch massenhaft auftretende Vertreter dieser Tierklasse. Goldene Kuhnasen- (Rhinoptera steindachneri) und Munks Teufelsrochen (Mobula munkiana) können während der Paarungszeit in großen Schwärmen durch das Meer ziehen. Tausende der Tiere lassen sich dann in Küstennähe beobachten, doch zu ihnen ins Wasser springen sollten Sie nicht: Sie gehören ebenfalls zu den Stachelrochen und können schmerzhafte Wunden verursachen. Meist halten sich die Fische auf dem offenen Meer auf, wobei sie schwerpunktmäßig in den tropischen und subtropischen Regionen des Atlantiks und des Indopazifiks beheimatet sind. Typisches Merkmal ist ihr eingebuchteter Kopf.

Riesen-Süßwasserstechrochen – unbekannter Gigant aus dem Mekong

Mit einer Länge von rund fünf Metern und etwa 600 Kilogramm Gewicht gehören die Riesen-Süßwasserrochen (Urogymnus polylepis) zu den größten Süßwasserfischen der Erde. Dennoch rückten die Fische erst ab den 1990er Jahren richtig in den Fokus der Wissenschaft: Damals wurde die Art quasi neu beschrieben, weil die alte Erstbeschreibung in Vergessenheit geraten war. Die Fische leben in großen Flüssen Südostasiens und Borneos. Vor allem die Exemplare aus dem Mekong erhalten wegen ihrer Größe Aufmerksamkeit. Der Biologe Zeb Hogan von der University of Nevada gehört weltweit zu den größten Experten, was den Riesen-Süßwasserrochen und andere gigantische Flussfische anbelangt. Viele dieser Riesen sind mittlerweile bedroht, wie der Experte mahnt. Ausgewachsene Rochen werden nur selten gefangen, weil kaum eine Angelschnur oder ein Netz diesem Tier gewachsen ist und Fischer normalerweise mehrere Stunden brauchen, um es zu bergen. Zunehmend werden aber der Mekong und andere Flüsse der Region mit Stauwerken verbaut und für die Schifffahrt erschlossen, so dass einzelne Rochenbestände mehr und mehr isoliert und durch Verschmutzung bedroht werden.