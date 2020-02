Schlichting!: Das Geheimnis im Spülbecken

Dreht man den Wasserhahn über einer Spüle vorsichtig auf – der Strahl sollte kompakt, aber nicht zu kräftig sein –, beobachtet man eine scheinbar wasserfreie, nahezu kreisrunde Fläche um die Auftreffstelle. Sie entpuppt sich als sehr dünner und glatter Strom, der radial nach außen strebt. In einem bestimmten Abstand türmt er sich unvermittelt wesentlich höher auf. Von dort fließt das Wasser dann langsam weiter in den Ausfluss.

Das Küchenphänomen ist allgegenwärtig und wird dennoch meist nicht bewusst wahrgenommen. Es ist ein Spezialfall eines so genannten hydraulischen Sprungs oder Wechselsprungs und kommt bei Flüssigkeiten in ganz unterschiedlichen Ausprägungen vor. Der kreisförmige oder zirkuläre hydraulische Sprung ist seit Jahren Gegenstand der Forschung, und Physiker finden immer wieder neue Aspekte. Unter gewissen Voraussetzungen kann sich beispielsweise die runde Form auflösen und zu einem Polygon werden, also regelrechte Ecken ausbilden.

»Durch eine Bewegung oder einen Sprung kann Wasser sich erheben«

(Leonardo da Vinci, 1452–1519)

Die Entstehung der Kreisstruktur ist für sich bereits erstaunlich genug. Schon einfache Experimente in der Spüle enthüllen: Der Wasserkreis ist äußerst stabil. Nach jeder noch so starken Störung bildet er sich sofort aufs Neue. Abweichungen von einem idealen Kreis gibt es nur wegen Inhomogenitäten im Strahl und Unebenheiten in der Oberfläche der Spüle. Dreht man den Wasserhahn weiter auf oder zu, wächst oder schrumpft der Radius.

Wer das Geschehen genauer untersuchen will, kann beispielsweise in einer kleinen Wanne mit einer Pumpe, einem Schlauch und einer horizontal ausgerichteten Glasscheibe einen kontinuierlichen Kreislauf aufbauen. So bekommt man eine nahezu perfekte Form. Die Auswirkungen der aufgestauten Flüssigkeit auf das Geschehen lassen sich mit einer höhenverstellbaren, ringförmigen Barriere in einigem Abstand vom hydraulischen Sprung analysieren.