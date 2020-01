Trockenheit in Deutschland: Die Dürre, die nicht enden mag

»Zwei Trockenjahre in Folge sind einzigartig« (Andreas Marx)

Der Fachmann definiert eine Dürre nicht nur meteorologisch als Ergebnis eines größeren Regendefizits, sondern als Kombination von Regenmengen und Bodenqualität. Sandige, leichte Böden nehmen Wasser zwar schneller auf, können es aber deutlich schlechter speichern als schwere, tonhaltige. Daher sind jene besonders anfällig für Regenarmut. Im Gegensatz dazu sind Böden mit hohem Tonanteil an Trockenphasen besser angepasst, allerdings nehmen sie fallenden Regen langsamer auf – und erholen sich zudem nicht so leicht von Dürrephasen.

Die lang anhaltende Dürre kam unerwartet

Wenn Andreas Marx über die beiden vergangenen Jahre spricht, dann wird er nachdenklich, fast betroffen. »2018 und 2019 haben uns überrascht«, sagt er, zwei Trockenjahre in Folge seien nicht erwartbar gewesen. Zwar habe es in den vergangenen Jahrzehnten wie etwa im Jahr 1976 immer wieder Dürren gegeben, zwei Trockenjahre in Folge seien aber einzigartig und von den Klimamodellen so nicht vorhergesagt worden, sagt Marx. Ein Trockenjahr sei in der Regel auch kein Problem. Zwei, drei Dürrejahre in Folge hingegen schon.

© EKH-Pictures / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Vertrocknete Sonnenblume | 2017 und 2018 mussten viele Bauern Ernteeinbußen hinnehmen: Die andauernde Trockenheit vernichtete oder schmälerte die Erträge.

Das Jahr 2018 fiel im gesamten Bundesgebiet zu trocken aus, 2019 blieb es vor allem im Osten und Norden viel zu wenig Regen. Einige Gegenden sind regelrecht trockengefallen, zudem hat sich der Grundwasserspiegel abgesenkt. »In der Altmark in Sachsen-Anhalt zum Beispiel war die Trockenheit im vergangenen Jahr noch schlimmer als im Dürrejahr 2018«, sagt Marx.

Die beiden Jahre haben das Land verändert. Vor allem 2018 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem viele Europäer den Klimawandel erstmals vor ihrer eigenen Haustüre wahrnahmen, in dem sie selbst spürten, wozu ein wärmerer Planet in der Lage ist. Es war das Jahr, in dem das Reden über das Wetter seine Unschuld verlor und die Klimadebatte endlich richtig Fahrt aufnahm. Es war das Jahr, in dem nicht nur Ernten zerstört wurden, sondern auch Gewissheiten. Eine davon lautete: In Deutschland regnet es mehr als genug. Wassermangel? Ist doch kein Problem bei uns.

Wie schnell sich diese Gewissheit auflöste, zeigte sich dann spätestens einen Sommer später. Nach einem ebenfalls zu trockenen Winter blieb im Frühling 2019 erneut der Regen aus. Die Saat ging nicht wie gewünscht auf, viele Äcker waren zu Beginn der Vegetationsperiode staubtrocken. Zudem färbten sich die Wälder schon im Frühsommer rot. Viele heimische Baumarten zeigten Trockenschäden, Krankheiten und Schädlinge rafften ganze Waldbestände dahin. Betroffen waren auch robuste Arten wie Buchen und Eichen. Wie schlimm es um den Wald wirklich steht, zeigten die Waldzustandsberichte der einzelnen Bundesländer zum Jahresende. Die Lage sei alarmierend; grundsätzlich habe sich der Zustand des Waldes weiter verschlechtert, hieß es unisono. In einigen Bundesländern ist nur noch jeder fünfte Baum gesund, zudem könnte manche Baumart wie die Esche in Zukunft verschwunden sein.

Es mag nass wirken, ist aber trocken

Andreas Marx war im vergangenen Jahr häufig im Gelände unterwegs, um die Böden genauer zu untersuchen. Er wohnt im Hotspot der Dürre. Stets hatte er eine Schaufel dabei, um das Bodenprofil zu untersuchen. Er sah schon im Frühjahr 2019 ausgedörrte Böden, die selbst nach einem starken Regenguss nur an der Oberfläche Wasser enthielten. »Von oben sieht es nach dem Regen immer nass aus«, sagt Marx, doch weiter unten bliebe der Boden trotzdem staubtrocken. Manchmal sei lediglich eine dünne Mulchauflage wirklich nass geworden.