Scham und Schweigen: Die neun Geheimnisse, die uns am meisten quälen

Welche Geheimnisse am mächtigsten in uns rumoren, untersuchte der Psychologe 2019 in einer Studienreihe gemeinsam mit Kollegen. Rund 1000 Menschen gaben im »Common Secrets Questionnaire« Auskunft, ob sie derzeit etwas geheim hielten, wie oft sie diese Sache in den vergangenen 30 Tagen verborgen hatten und wie oft sie ihnen darüber hinaus in den Sinn gekommen waren. Weitere Versuchspersonen wurden gebeten, sich ein Geheimnis ins Gedächtnis zu rufen, das sie vor ihrem Partner versteckten und weswegen sie sich schämten oder schuldig fühlten. Am nächsten Morgen sollten auch sie berichten, wie oft sie daran gedacht hatten.

Beide Studien zeigen: Je größer die Scham, desto öfter drängen sich Geheimnisse ohne konkreten Anlass in die Gedanken. Und die qualvollsten von ihnen drehen sich stets um eines von drei großen Themen: schlechte Taten, Statusmerkmale oder psychische Traumata und Erkrankungen.

Gewalt, Autoaggression, Untreue

Einem Menschen Gewalt angetan zu haben, ist laut Slepians jüngsten Befunden das beschämendste aller Geheimnisse. Und ein besonders folgenreiches, denn Scham ist selbst nicht nur Folge, sondern Ursache von Aggressionen. Gewalt auszuüben, gibt ein Gefühl von Macht und Stärke, vertreibt Minderwertigkeitsgefühle, Scham und den damit verbundenen »sozialen« Schmerz, der im Gehirn ähnliche Muster hinterlässt wie körperliche Schmerzen. Ein durchaus wirksames Mittel also, das aber langfristig noch mehr Scham nach sich zieht.

Das Vermeiden unangenehmer Gefühle ist ein mächtiges Motiv hinter vielen Verhaltensweisen. Autoaggressionen wie Suizidversuche oder andere Arten der Selbstverletzung zählen dazu; auch sie helfen kurzfristig, das unerträgliche Gefühl der Scham loszuwerden. Das therapeutische Ziel lautet deshalb hier wie bei anderen Aggressionsformen, die Scham in »schamfreie« Schuldgefühle umzuwandeln.

Denn chronische Scham ist destruktiv; in ihr steckt eine Abwertung der gesamten eigenen Person. Schuldgefühle beziehen sich dagegen nur auf ein konkretes Verhalten und den resultierenden Schaden. Sie wirken eher konstruktiv, denn sie halten von weiteren schlechten Taten ab oder zur Wiedergutmachung an. Beide entspringen verinnerlichten sozialen Normen und warnen davor, dass andere uns ablehnen, verlassen oder verstoßen könnten.

Was das Ausmaß an Scham angeht, folgt Untreue an zweiter Stelle hinter Körperverletzung. Ein Seitensprung wird häufig geheim gehalten, schwirrt den Abtrünnigen aber weniger im Kopf herum, als man vielleicht erwarten würde. Das gilt auch für emotionale Untreue, also sich in eine andere Person zu verlieben. Was in einer Partnerschaft als schlimmer empfunden wird, hängt unter anderem vom Geschlecht ab, wie Studien nahelegen. Männer reagieren demnach sensibler auf sexuelle Untreue und Frauen auf emotionale Untreue.