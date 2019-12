Schlichting!: Jedem Pinselstrich gingen theoretische Erkenntnisse voraus

Laden... © Spektrum der Wissenschaft, nach: H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Abbilder

Diese konsequente Weiterentwicklung des euklidischen Strahlenmodells des Lichts erklärt zum Beispiel, warum an einer weißen Wand kein Abbild eines davorstehenden farbigen Gegenstands zu sehen ist. Denn das Licht eines jeden Punkts des Gegenstands gelangt zu jedem Punkt der Wand. Daraufhin überlagern und mischen sich die Farben und die Helligkeiten. Nur wenn die Lichtstrahlen durch ein sehr kleines Loch fallen, ist die Zuordnung zwischen den Punkten des Gegenstands und der Wand eindeutig. Leonardo erkennt das und bewundert, wie »schon verlorene, in einem so kleinen Raum verschmolzene Formen bei seiner Erweiterung wieder hervorgebracht und neu gebildet werden können«. Mit »Erweiterung« meint der Künstler ein Loch in der Wand, durch welches das Licht in einen benachbarten Raum fällt. Er fragt sich zudem, warum »aus verschwommenen Ursachen so deutliche und klare Wirkungen hervorgehen«, und bemerkt, dass die Bilder dann immer auf dem Kopf stehen: »Es ist unmöglich, dass die Bilder, die durch Löcher in einen dunklen Raum dringen, nicht umgekehrt erscheinen.« Leonardo hat das Prinzip der Camera obscura als wesentliches Element der optischen Abbildung ausgemacht und in ausgeklügelten Modellexperimenten auf das menschliche Auge angewandt. So gelangte er zu einer im Wesentlichen korrekten Erklärung des Sehens.

Synthese von Beobachtung und Theorie

In diesem Zusammenhang spricht Leonardo auch ein Naturphänomen an, das heute als Sonnentaler bezeichnet wird: »Geht der Lichtstrahl durch einen Spalt von besonderer Form, so wird nach langem Weg das durch seinen Anprall geschaffene Abbild dem leuchtenden Körper gleichen, von dem er kommt.« Das heißt, die »besondere Form« des Spalts hat bei der Abbildung keinen Einfluss, sofern der Abstand groß ist. Eine endgültige physikalische Erklärung gelingt erst ein Jahrhundert später Johannes Kepler mit der entscheidenden Idee, eine ausgedehnte Lichtquelle als Ensemble unendlich vieler Punktlichtquellen aufzufassen.

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Reflexion und Schatten | Aus einem Baum werden drei – durch seine Reflexion und seinen Schatten auf einem Fluss.

Als Forscher konnte Leonardo seine Malerei vervollkommnen. Umgekehrt kamen seine künstlerischen Fähigkeiten – insbesondere die der genauen Beobachtung – seinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zugute. Die von ihm gezeichneten Studien waren nicht bloß eine genaue Abbildung eines Gegenstands, sondern vielmehr eine Synthese von Beobachtungen und theoretischen Konstruktionen. Beispielsweise verband er in einer Zeichnung oft subtil unterschiedliche Perspektiven, um die wesentlichen Elemente hervorzuheben.

Auf diese spezielle Weise blickte Leonardo auch auf Alltagsphänomene. Ihm war etwa klar, dass trotz der häufig täuschenden Ähnlichkeit zwischen Original und Spiegelbild auf dem Wasser eine grundsätzliche Asymmetrie besteht. Er wusste: »Es ist unmöglich, dass das, was auf dem Wasser gespiegelt wird, die gleiche Gestalt hat wie der sich spiegelnde Gegenstand, da der Mittelpunkt des Auges über der Oberfläche des Wassers liegt.« Dieses Phänomen wird häufig übersehen, obwohl der Effekt oft sehr deutlich ist, wenn man erst einmal darauf achtet. Bei seinen Untersuchungen entdeckte er außerdem, dass »kein glänzender und durchsichtiger Körper auf sich den Schatten irgendeines Gegenstandes aufweisen kann«. Als Beispiel nannte er die Schatten von Brücken über Flüssen, welche man nicht sehen kann, wenn diese klar sind, sondern »nur, wenn das Wasser trüb ist«.

Vielleicht haben ihn diese Entdeckungen zur folgenden, fast wie ein Rätsel klingenden Aussage gebracht: »Man wird oftmals sehen, wie aus einem Menschen drei werden und alle ihm folgen: und häufig verlässt sie gerade dieser eine, der ähnlichste.« Damit könnte das Phänomen gemeint sein, dass auf trübem Wasser oder durch sehr flaches hindurch nicht nur das Spiegelbild eines Menschen zu sehen ist, sondern auch sein Schatten. Beide fallen nämlich im Allgemeinen nicht zusammen. Leonardo nimmt noch das Original hinzu und kommt so auf drei. Alternativ käme der Doppelschatten eines Menschen auf einer Böschung in der Nähe eines Gewässers in Frage, der zum einen durch die Sonne direkt und zum anderen durch ihr Spiegelbild entsteht.

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Reflexion und Schatten | Reflektiert ein Gewässer die Sonne, kann eine Person zwei Schatten werfen.

Sehr konkret und anschaulich spricht er hingegen das Phänomen von Lichtbahnen auf Wasseroberflächen an, Schwert der Sonne genannt (siehe »Lichtbahnen über den Wellen«, Spektrum Juni 2017, S. 58): »Wo immer die Sonne das Wasser sieht, da sieht das Wasser auch die Sonne und kann daher überall das Bild der Sonne dem Auge wiedergeben. Die unzähligen Bilder, die von den unzähligen Wellen des Meeres gespiegelt werden, weil die Sonnenstrahlen diese Wellen treffen, sind die Ursache des fortwährenden und grenzenlos weiten Glanzes über der Oberfläche des Meeres.« Er notiert zudem die damit zusammenhängende Beobachtung, dass im leicht gewellten Wasser gespiegelte Gegenstände »immer größer erscheinen als der Gegenstand außerhalb des Wassers, von dem sie herkommen«.