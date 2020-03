Fragen und Antworten zu Covid-19: Erste deutsche Stadt will Mundschutz-Pflicht einführen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Was deutet darauf hin, dass ich mich angesteckt habe?

Viele Menschen haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. Manche Erkrankte scheinen zeitweise ihren Geruchs- und Geschmackssinn zu verlieren. Darauf deuten neue Daten hin, die es nun zu prüfen gilt. Hinzukommen können Fieber, Husten und Atemprobleme wie bei einer Grippe. Kopfschmerzen und Durchfall sind ebenfalls möglich. Wenn die Infektion schwerer verläuft, kommt eine Lungenentzündung hinzu. Insbesondere Atemnot ist ein Warnzeichen dafür und sollte unbedingt ernst genommen werden.

Der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – die Inkubationszeit – beträgt nach jetziger Kenntnis meist 2 bis 14 Tage, im Mittel etwa 5 Tage. Ob man in diesem Zeitraum Menschen anstecken kann, ist unklar. Vermutlich nur für einen kurzen Zeitraum vor Ausbruch der Symptome.

Was ist zu tun, wenn ich eine Ansteckung vermute?

Sich telefonisch beim Hausarzt melden. Auch ohne für Covid-19 typische Symptome kann ein Hausarzt Patientinnen und Patienten am Telefon für bis zu sieben Tage krankschreiben. Man muss dann – dank einer seit Kurzem geltenden Sonderregelung – nicht in die Praxis. Getestet wird meist nicht.

Konkrete Anzeichen, insbesondere die einer Lungenentzündung, sind dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt zu melden. Wichtiger als ein Test ist allerdings, andere Menschen nicht anzustecken, egal mit welchem Virus. Nicht die Behörden leisten den wichtigsten Beitrag zur Eindämmung der Epidemie, sondern Menschen, die umsichtig handeln.

Wird sich das Coronavirus weltweit unkontrolliert ausbreiten?

Inzwischen liegt der Schwerpunkt der Epidemie nicht mehr in China. Am 19. März überstieg die Zahl der Todesfälle in Italien jene derer in China. Auch in Spanien sind inzwischen schon etwa 8200 Erkrankte verstorben, das sind mehr als doppelt so viele wie in China. Je nach Quelle unterscheiden sich die aktuellen Fallzahlen etwas. Laut dem WHO-Lagebericht vom 30. März 2020 sind weltweit mehr als 693 000 Menschen nachweislich infiziert, mehr als 392 700 Personen davon in der europäischen Region. Das Center for Systems Science and Engineering der Johns Hopkins University meldet weltweit schon mehr als 803 000 Infektionen.

Die Ausbrüche lassen sich in einzelnen Ländern unterschiedlich gut eindämmen: Einerseits scheint es mancherorts zu gelingen, Coronavirus-Fälle schnell zu entdecken und Kranke und ihre Kontakte zu isolieren. In Südkorea, Taiwan und nicht zuletzt China beispielsweise. Andererseits zeigt sich in Europa derzeit, dass es keineswegs einfach ist, Covid-19 zu kontrollieren. Die Zahl der immer neuen Infizierten droht die Gegenmaßnahmen zu überwältigen, wie lange Zeit in Italien zu beobachten war. Auch in anderen Ländern wie Deutschland und den USA besteht die Gefahr. Noch aber ist der Kampf nicht verloren.

In den USA, wo es bislang wenig Tests und lange Zeit kaum systematische Gegenmaßnahmen gab, spitzt sich die Lage nun zu. Insgesamt sind dort schon mehr als 165 800 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am stärksten betroffen ist der Bundesstaat New York. Die Zahl der Toten stieg dort am letzten Wochenende auf fast 1000. Mitglieder des Weißen Hauses warnten, die Zahl der Toten könne die Zahl von 100 000 übersteigen. Präsident Donald Trump verlängerte die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung bis zum 30. April.

Die Zahl der bekannten Infizierten in Afrika ist bislang eher gering, besonders südlich der Sahara – trotz enger Verbindungen vieler Länder nach China. Insgesamt scheinen tropische Regionen und die südliche Halbkugel bisher weniger stark betroffen zu sein. Das ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass sich Covid-19 ähnlich verhält wie die Grippe, deren Auftreten jahreszeitlich schwankt.

Wieviele Menschen dort tatsächlich infiziert sind, ist jedoch unbekannt. Lange Zeit gab es in Afrika nur zwei Labors, die eine Infektion mit dem neuen Coronavirus bestätigen konnten. Erst seit kurzem haben die meisten Länder dort die Möglichkeit, möglicherweise Infizierte auf Covid-19 zu prüfen. Einige Staaten haben bereits drastische Einschränkungen angekündigt – manche sogar, obwohl sie noch gar keinen Infektionsfall haben. Allerdings sind die Regelungen sehr unterschiedlich, teils widersprüchlich und schwer umzusetzen. So ist eine Selbstisolierung Betroffener in armen Vierteln und Städten, wo die Menschen dicht gedrängt auf engstem Raum leben, praktisch unmöglich.

Wann wird es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben?

Es gab Berichte, es sei ein »Durchbruch« auf der Suche nach einem Impfstoff geglückt, eine solche Vakzine könnte schon in einigen Wochen zur Verfügung stehen. Doch das klingt voreilig. In Seattle wird bereits eine erste Impfstoffstudie an Menschen durchgeführt. Sie wird aber in jedem Fall mindestens ein Jahr dauern. Vor 2021 ist also mit einem Impfstoff nicht zu rechnen.

Ein Grund: Impfstoffe müssen sehr viel gründlicher getestet werden als normale Medikamente. Hunderten Millionen Gesunde sollen sie schließlich bekommen.

Bisher dauerte es meist Jahre und erfordert erhebliche Mittel, einen Impfstoff gegen einen neuen Erreger zu entwickeln. Beim Sars-Coronavirus dauerte es 20 Monate, bis auch nur ein Impfstoffkandidat bereit für die klinische Prüfung war. Deswegen setzen die beteiligten Unternehmen und Arbeitsgruppen auf neue, womöglich schnellere Verfahren. Künstliche DNA oder RNA kommen hier zum Einsatz, so auch bei dem Kandidaten, der derzeit in den USA getestet wird.

Solche Erbgut-Impfstoffe können deutlich schneller zur Verfügung stehen als klassische Impfstoffe. Beispiel: Im Jahr 2015 gelang mit Hilfe künstlicher DNA binnen sieben Monaten ein testfertiger Impfstoff gegen das Zika-Virus. Außerdem können sich die Entwicklungsteams nicht nur auf die bereits verfügbaren Gendaten von 2019-nCoV stützen, sondern auf jahrelange Erfahrung mit der Suche nach anderen Coronavirus-Impfstoffen gegen Sars und Mers. Die Erfahrung mit der Ebola-Epidemie im Kongo hat gezeigt, dass man neue Impfstoffe im Prinzip gleichzeitig einsetzen und testen kann.

Wird es Engpässe bei Medikamenten geben?

Das ist zu befürchten. Eine der wichtigsten Lieferketten für Medikamentengrundstoffe führt nach Asien. Viele Wirkstoffe basieren auf Stoffen, die überwiegend oder ausschließlich in China hergestellt und dann in Indien weiterverarbeitet werden. Stehen die Fabriken dort wegen des Coronavirus still, können solche Medikamente nicht mehr hergestellt werden.

Der Fehler liegt also im System. Tatsächlich sind Engpässe bei Medikamenten auch unter normalen Umständen keineswegs ungewöhnlich. Derzeit sind mehr als 300 Medikamente in Deutschland nur schlecht zu bekommen. Das betrifft nicht so sehr neue Hightech-Medikamente als vielmehr bewährte Wirkstoffe, deren Patente lange ausgelaufen sind.

Diese Generika werden möglichst billig meist in China und Indien produziert und erst in Europa zu fertigen Medikamenten verarbeitet. Der Kostendruck erzeugt ein massives strukturelles Problem im Medikamentenmarkt, der das ganze System anfällig macht – zum Beispiel für eine Pandemie. Besonders ausgeprägt ist diese Abhängigkeit bei Antibiotika.

Woher kommt die neue Krankheit?

Wie der Erreger auf den Menschen übersprang, weiß bislang niemand genau. Die bisher plausibelste Hypothese präsentierten Chen Yongyi und Xiao Lihua von der South China Agricultural University in Guangzhou. Deren Untersuchung des Spike-Proteins des Virus schien auf das Pangolin als Infektionsquelle hinzudeuten.

Das Genom eines Coronavirus aus dem Tannenzapfentier stimmt an wichtiger Stelle mit jenem von 2019-nCoV zu 99 Prozent überein. Doch diese hohe Übereinstimmung gilt nur in einer spezifischen Region. Insgesamt ähneln die verschiedenen untersuchten Pangolin-Viren dem Sars-CoV-2 nur zu rund 90 Prozent. Das ist viel zu wenig, als dass diese Viren direkte Vorläufer des Covid-19-Erregers sein könnten.

Aus dem Spiel ist das Schuppentier damit als Zwischenwirt aber nicht. Für die Pangolin-Hypothese spricht immer noch eine Reihe weiterer Argumente. Zum einen werden die Schuppentiere in China tatsächlich gehandelt und verkauft, obwohl das illegal ist – zum anderen ist bekannt, dass Coronaviren Pangoline töten.

Abgesehen davon hat man bisher keine besseren Kandidaten. Einige zuvor aufgekommene Hypothesen – wie jene Studie, die Schlangen als Überträger vorschlug, oder gar die Vermutung, das Virus sei im Labor erzeugt – gelten als nicht vereinbar mit dem, was man heute über das Genom und die Biologie des Erregers weiß.

Nahezu sicher ist, dass das neue Coronavirus ursprünglich aus Fledermäusen kommt, in denen man auch 2018 seine nächsten Verwandten fand. Eine direkte Übertragung jedoch ist unwahrscheinlich.

Anm. d. Red.: Das RKI weist darauf hin, dass es auf Grund des Meldeverzugs zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das RKI Abweichungen zu den zum Beispiel von den Bundesländern aktuell herausgegebenen Zahlen geben kann.

