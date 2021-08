Feuer am Mittelmeer: Was steckt hinter den heftigen Waldbränden?

Aus Urlaubsregionen in Europa kamen in den letzten Wochen Bilder, die man bisher eigentlich eher aus Kalifornien oder Australien kannte. Heftige Waldbrände, die enorme Flächen vernichteten, abgebrannte Gebäude und tote Feuerwehrleute. Auch jetzt noch brennt es in einigen Regionen. Am heftigsten aber tobten die Feuer während einer Hitzewelle, die in vielen Ländern neue Temperaturrekorde setzte. Eine Verbindung zwischen den beiden Ereignissen liegt nahe, und damit auch eine Verbindung zum globalen Klimawandel. Tatsächlich aber sind die Zusammenhänge komplizierter – denn auch andere Faktoren beeinflussen, wie oft und heftig es brennt.

Wieso brennt im Mittelmeerraum so viel Wald?

Wald- und Buschbrände sind im Mittelmeerraum ein natürlicher Teil des Ökosystems. Die Region erhält den größten Teil ihrer Regenfälle im Winter, während sie im Sommer heiß und trocken ist – ideal für Feuer. Pflanzen und Tiere in der Region haben sich ans Feuer angepasst und brauchen es sogar zum Überleben. Dass es brennt, ist also nicht ungewöhnlich oder per se schädlich.

In manchen Jahren allerdings brennen besonders viele und große Feuer, die auch Orte und Infrastruktur bedrohen. Dieses Jahr entzündeten sich weit mehr Brände als im langjährigen Mittel, berichtete das Europäische Waldbrandinformationssystem EFFIS. Feuerwehrleute bekämpften Brände in Griechenland, Frankreich, Italien und der Türkei, aber auch in mehreren Balkanländern, der Levante und Staaten Nordafrikas.

Einer der Hauptgründe dafür ist anhaltende Trockenheit, besonders im östlichen Mittelmeerraum und in Zentralasien. Sie führte dort bereits zu Ernteausfällen besonders beim Weizen, ließ die Vegetation austrocknen und befördert nun ausgedehnte Wald- und Buschbrände. Im westlichen und zentralen Mittelmeerraum trug außerdem die extreme Hitze der letzten Wochen zu Trockenheit und Feuern in den Wäldern bei. Sowohl extreme Hitze als auch extreme Trockenheit nehmen in der Region durch den Klimawandel zu.