Fragen und Antworten zu Covid-19: »Größte Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg«

Außerhalb von Wuhan scheint die Sterblichkeit allgemein deutlich niedriger zu sein als am Epizentrum der Epidemie. Wie viele Menschen bei den größeren regionalen Ausbrüchen tatsächlich sterben, hängt auch von der Stichprobe ab. Allerdings lässt sich die Sterblichkeit anhand der Ausbrüche in Deutschland und Italien nicht bemessen – die Datenlage ist zu unsicher.

Orientierung bieten Analysen aus China, wo die Epidemie vorerst unter Kontrolle scheint. Laut einem WHO-Bericht starben in Wuhan während des Ausbruchs 5,8 Prozent der Infizierten, in anderen Landesteilen dagegen nur 0,7 Prozent. Diese Zahl bezieht sich jedoch nur auf die bestätigten Krankheitsfälle.

Nicht zu vernachlässigen ist, dass ein Teil der Betroffenen schwer krank wird. Etwa ein Fünftel der Infizierten, zeigen die chinesischen Daten, müssen ins Krankenhaus, einige von ihnen mit erheblichem Aufwand künstlich beatmet werden. Indizien deuten außerdem darauf hin, dass bei einem Teil der Erkrankten Organe dauerhaft geschädigt werden – vor allem die Lunge. Eine überschießende Immunreaktion auf das Virus zerstört auch gesundes Gewebe und lässt das Organ vernarben. Ähnliche Schäden vermelden Fachleute in anderen Organen; wie oft solche lebenslangen Schäden auftreten, ist noch unklar.

Wie verbreitet sich das Virus?

Über den Schleim, den erkrankte Menschen ausniesen oder aushusten. Dabei entsteht ein Aerosol aus feinen Tröpfchen, das eine Zeit lang in der Luft bleibt, bevor es sich absetzt. Deswegen sollte sich niemand längere Zeit in der Nähe von möglicherweise Erkrankten aufhalten. Und eventuell Erkrankte sollten sich von anderen fernhalten, also zu Hause bleiben.

Daneben husten Erkrankte größere Tröpfchen aus, die sich auf Oberflächen absetzen; dort überlebt das Virus bis zu mehrere Tage. Auch von den Händen Infizierter gelangt das Virus auf Gegenstände. Wenn man selbst dorthin fasst, hat man die Viren an den Fingern; wir fassen uns oft unbewusst ins Gesicht und können uns auf diesem Weg anstecken. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen schützt ebenso, wie sich bewusst nicht ins Gesicht zu fassen. Wer Handschuhe trägt, tut das seltener.

Wie ansteckend ist das Virus wirklich?

Das neue Virus gehört zur großen Gruppe der sarsähnlichen Coronaviren, ist aber nur entfernt mit dem Epidemievirus von 2003 verwandt und verhält sich anders. Der Erreger ist wohl ähnlich ansteckend wie Sars – die Basisreproduktionszahl R 0 liegt vermutlich bei beiden etwa um drei –, er verbreitet sich aber schneller, weil Infizierte schneller ansteckend werden. Wie schnell sich der Erreger genau verbreitet, ist allerdings noch sehr schwer zu bestimmen und hängt unter anderem von der Situation ab.

Mehrere Arbeitsgruppen haben bereits versucht, Ausbreitungsgeschwindigkeit und Zahl der Infizierten anhand der vorhandenen Daten zu berechnen; hinter solchen Modellen stehen aber immer Annahmen, von denen wir nicht wissen, ob sie stimmen.

Fest steht, dass Patientinnen und Patienten mit sehr milden Symptomen schon ansteckend sind. Unklarer ist, ob auch Menschen ohne Symptome den Erreger weitergeben können. Für diese Behauptung gibt es bisher keine Belege. Eine Veröffentlichung, laut der eine symptomlose Trägerin des Virus die ersten Ansteckungen in Deutschland verursachte, wurde nun wegen Fehlern zurückgezogen.

Von der WHO-Mission veröffentlichte Daten deuten eher darauf hin, dass es nur sehr wenig Fälle dieser Art gab. Doch die Beobachtungen vom Kreuzfahrtschiff »Diamond Princess« lassen den gegenteiligen Schluss zu.

Was den Widerspruch auflösen könnte: Nach Angaben einer chinesischen Arbeitsgruppe gebe es zwei verschiedene, unterschiedlich aggressive Viruslinien, von denen eine weniger schwere Erkrankungen auslöst, aber später in der Epidemie in Erscheinung trat. Eine andere Erklärung ist, dass möglicherweise schwache Symptome nicht berichtet oder registriert werden.

Wie viele Menschen sind bisher geheilt?

Die Frage ist eher: Was sagt uns diese Zahl überhaupt? Nicht nur ist diese Zahl schwer zu ermitteln, sie hat auch bloß begrenzte Aussagekraft über den Verlauf der Epidemie. So lag die Zahl der insgesamt Infizierten am 10. März weltweit bei etwa 121 000 Infizierten, 4400 Menschen waren gestorben – 66 000 gelten als geheilt. Doch was sagt uns das über die Zukunft? Während die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Todesfälle in vielen Fällen Rückschlüsse darauf erlaubt, wie sich ein Ausbruch entwickelt, hängt die Zahl der Geheilten weit hinterher, und das auf schwer auswertbare Weise.

Nicht zuletzt, weil sich Menschen abhängig von der Schwere der Krankheit langsamer oder schneller erholen. Es gibt auch keinen klaren Zeitpunkt, ab dem Kranke weltweit wieder als gesund gelten. Ist es der Moment, an dem sie aus dem Krankenhaus entlassen werden? Oder jener, an dem sie keine nachweisbaren Viren mehr abgeben? Wegen solcher Unwägbarkeiten spielt die Zahl der Gesundeten nur eine untergeordnete Rolle.

Warum ist Covid-19 gefährlicher als die Grippe?

Jedes Jahr infizieren sich nach Schätzungen etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung mit einer saisonalen Grippe; im Lauf der Zeit kommen so fast alle Menschen mit verschiedenen Grippeviren in Kontakt. Dadurch verläuft die Krankheit oft weniger schwer, viele Menschen stecken sich gar nicht an, sie sind immun. Das Robert Koch-Institut identifizierte im Jahr 2020 bereits mehrere hundert Virenstämme, von denen die meisten zu den bereits umgehenden Subtypen H1N1, H3N2 sowie dem Influenza-B-Virus gehören.

Das ist bei Covid-19 anders. Das Virus Sars-CoV-2 ist neu, weshalb es in der Bevölkerung keinen verteilten Immunschutz gibt. Darum breitet sich die Krankheit unter Umständen sehr schnell aus. Das passierte zum Beispiel in China und Italien. Nur bei etwa einem Fünftel der Erkrankten verläuft die Krankheit so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. So der aktuelle Stand. Aber wenn es in kurzer Zeit sehr viele Fälle gibt, können die Krankenhäuser sie oft nur notdürftig oder gar nicht mehr versorgen.

Ein überlastetes Gesundheitssystem bedroht nicht allein Patientinnen und Patienten mit Covid-19, sondern alle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Deswegen können durch Covid-19 sehr viele Menschen sterben, die gar nicht mit dem Virus infiziert sind: Herzkranke, Grippe-Infizierte und Unfallopfer.

Die fehlende Immunität in der Bevölkerung kann auch dazu führen, dass sehr viele Menschen sterben, obwohl das Virus gar nicht so tödlich ist. Fachleute schätzen, dass bis zu 70 Prozent der Bevölkerung erkranken könnten. Selbst wenn nur etwa ein Prozent der Infizierten tatsächlich an der Krankheit stirbt, würde das schlimmstenfalls 560 000 Tote allein in Deutschland bedeuten.

Wie schütze ich mich vor Sars-CoV-2?

Die Epidemie steht in Deutschland noch am Anfang, doch von Behörden verordnete Maßnahmen allein können das Virus nicht mehr aufhalten. Die Bevölkerung sollte dazu beitragen, die Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Das erste Gebot: sich nicht selbst anstecken – im eigenen Interesse und zum Wohle anderer. Dazu gehört unter anderem, Menschenmassen zu meiden. Hier eine Übersicht: