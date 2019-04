Insektensterben: 10 Tipps, wie Sie Insekten helfen können

Kornblumen statt Geranien, Grün statt Kies, seltener Rasen mähen – und pestizidfrei sowieso. Jeder Garten- oder Balkonbesitzer kann seinen kleinen Anteil zum Schutz unserer Insekten leisten. Die Natur dankt es mit Vielfalt und spannenden Beobachtungen selbst am Blumenkübel. Wir haben zehn Vorschläge, die meist einfach umzusetzen sind.

Laden... © PPAMPicture / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Wildblumenwiese statt Zierrasen (oder Geranien)

1. Rund 550 Wildbienenspezies wurden in Deutschland nachgewiesen – und fast zwei Drittel davon gelten als bedroht oder ausgestorben. Viele dieser Arten sind Spezialisten, die sich nicht unbedingt in den Garten verirren, weil sie beispielsweise auf bestimmte Pflanzen wie Orchideen angewiesen sind. Aber für den immer noch großen Rest können wir etwas tun. Eine Ackerhummel zum Beispiel besucht in der gleichen Zeit die drei- bis fünffache Zahl an Blüten wie eine Honigbiene. Rund 150 Nutzpflanzensorten und etwa 80 Prozent aller Wildpflanzen hier zu Lande sind auf wilde Bestäuber wie Wildbienen, Schwebfliegen, Schmetterlinge oder andere Insekten angewiesen. Und diese können Sie am besten mit einheimischen Blütenpflanzen fördern. Doch auch manche Zierpflanze leistet gute Dienste: In vielen Gartenbaumärkten können Sie mittlerweile Blumenwiesenmischungen kaufen, die sich statt des eigenen Rasens oder auch im Balkonkasten eignen. Wer sich an der Umgebung orientieren will, kann selbst Samen auf Brachflächen und an Wegrändern sammeln. Diese Pflanzen sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit an die lokalen Bedingungen angepasst. Wer dennoch nicht auf Zierpflanzen verzichten möchte, sollte im Gartencenter die Augen aufhalten, welche Arten dort besonders eifrig von Bienen und Hummeln angeflogen werden. Eine Liste guter Pflanzen bietet der BUND zum Download an.

Laden... © RazvanNistor / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Einheimische Sträucher statt exotischer Ziergehölze

2. Das Gleiche wie bei den Blumen gilt auch für Sträucher: Viele in Baumärkten und Gartencentern angebotene Büsche sind für unsere Insekten wertlos, weil es sich um Exoten handelt. Türkische Kirschlorbeeren oder chinesische Glanzmispeln werden kaum von einheimischen Insekten aufgesucht, sieht man vielleicht von Blattläusen ab. Dagegen nutzen Dutzende Insekten- und rund 60 Vogelarten den Holunder als Nahrungspflanze: Sie fressen Blätter oder Beeren und nutzen die Blüten als Nektarspender. Optimal für Tiere ist eine Mischhecke aus verschiedenen Pflanzenarten, in denen neben Holunder zum Beispiel Haselnuss, Weißdorn, Schlehen, wilde Rosen oder Felsenbirnen wachsen. Davon profitiert nicht nur die Fauna – Sie ziehen ebenfalls Nutzen daraus, wenn Sie Früchte ernten wollen. Selbst wenn Sie eine Schnitthecke wollen, die regelmäßig getrimmt wird, bietet die heimische Natur Alternativen: Hainbuchen, Liguster oder Weißdorn bieten Vögeln und Insekten (oder Igeln) Unterschlupf oder zumindest die Blätter zum Fressen. Heimische Wildsträucher bieten zudem den Vorteil, dass sie an unsere Klimaverhältnisse angepasst und daher deutlich robuster und pflegeleichter sind als Exoten. Eine Liste geeigneter Sträucher bietet der NABU auf seiner Seite an.

Laden... © spydrskidoo / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Lieber seltener mähen

3. Ein kurz geschnittener, sattgrüner englischer Rasen ist für viele Gartenbesitzer das höchste der Gefühle: Jedes Gänseblümchen, jeder Löwenzahn gilt als persönliche Beleidigung und wird rigoros bekämpft. Für einheimische Wildtiere ist das gestutzte Gras jedoch praktisch wertlos, sieht man vielleicht von Wurm suchenden Amseln ab. Dabei könnten schon kleine Maßnahmen die Vielfalt und Anzahl beispielsweise von Wildbienen dramatisch erhöhen. Das zeigt eine Studie aus den USA. Die Wissenschaftler wollten wissen, wie sich unterschiedliche Rasenmähintervalle auf Bestäuber in Gärten auswirken. Sie ließen dazu 16 Rasenflächen in Springfield entweder wöchentlich, alle zwei oder alle drei Wochen trimmen und zählten die Arten und Individuen von Wildbienen, welche diese Testareale aufsuchten. Dabei wurde sichergestellt, dass keiner der Gärten zur Vernichtung so genannter Unkräuter mit Pestiziden eingenebelt wurde. Wie zu erwarten, schnitt der englische Rasen mit Abstand am schlechtesten ab. Bei einem Intervall von drei Wochen wiederum war die Anzahl der Blumen – vor allem von Löwenzahn und Klee – am höchsten, was auch die größte Bienenvielfalt anlockte. Die größte Individuenzahl wiederum stellte sich ein, wenn alle zwei Wochen gemäht wurde. Wer also nicht unbedingt daheim Wimbledon-Tennis spielen möchte, könnte vielleicht doch ab und an den Rasenmäher in der Garage lassen. Die mittlerweile häufig eingesetzten Mähroboter stellen zudem eine Gefahr für Amphibien, Reptilien und sogar Igel dar, wie Naturschutzverbände mahnen. Die Tiere werden nicht als Hindernisse erkannt und erleiden schwere Schnittverletzungen durch das Mähwerk.