Am 11. März 2021 setzten Italien und Rumänien einen Teil der Impfungen mit der Charge ABV5811 aus. In Italien waren zwei Männer nach der Impfung gestorben, einer von ihnen hatte laut Medienberichten ebenfalls eine Thrombose im Gehirn.

Auch in Dänemark traten nach der Impfung Thrombosen auf – dort jedoch wohl unabhängig von der Charge. Eine Patientin starb an den Blutgerinnseln, außerdem hatte sie Berichten zufolge sehr wenige Blutplättchen im Plasma – ähnlich jenen Symptomen, die nun in Deutschland den Impfstopp begründeten. Die gleiche ungewöhnliche Kombination trat in Norwegen auf, unter anderem bei drei Personen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Beide Länder sowie Island stoppten die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff am 11. März vollständig.

Am darauf folgenden Tag setzten die Demokratische Republik Kongo und Thailand die Impfungen als Reaktion auf die europäischen Berichte aus. Thailand hat allerdings wieder mit den Impfungen begonnen. Bulgarien stoppte den Impfstoff am selben Tag wegen eines Todesfalls im Land, der allerdings auf Herzversagen zurückging.

Irland, Slowenien, Spanien, Zypern, Luxemburg, Portugal, Indonesien, Lettland, Schweden, Frankreich und die Niederlande cancelten wegen der Warnungen die Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin ebenfalls. Allerdings trat in diesen Ländern, soweit bisher bekannt ist, die Kombination von Thrombosen und niedriger Blutplättchenkonzentration nicht auf. Die Behörden berufen sich bei ihrer Entscheidung bisher nur auf die Befunde aus anderen Ländern.

Wie gefährlich ist eine Sinusvenenthrombose?

Bei einer Sinusvenenthrombose bildet sich ein Blutgerinnsel in Gefäßen, die Blut aus dem Gehirn ableiten. Das sauerstoffarme Blut aus dem Gehirn gelangt über tiefe und oberflächliche Hirnvenen in die Ausläufer der harten Hirnhaut, Sinus genannt, und von dort über die Jugularvenen des Halses zurück zum Herzen. Wenn bei einer Sinusvenenthrombose ein Sinus verstopft, kann das Blut aus dem Schädelbereich nicht mehr abfließen. Es staut sich in den Hirngefäßen, wodurch diese platzen und bluten können.

Diese Situation ist äußerst gefährlich. Etwa ein Zehntel der Betroffenen stirbt. Erkrankte haben vor allem neu aufgetretene oder chronische Kopfschmerzen von wechselnder Stärke. Außerdem können sie epileptische Anfälle oder Lähmungen entwickeln oder ihr Bewusstsein verlieren. Sinus- und Hirnvenenthrombosen machen ungefähr ein Prozent aller Schlaganfälle aus.