Schlichting!: Bunter Schmutzeffekt

Zu einer Interferenz kommt es immer dann, wenn zwei Wellen, die von einem Punkt der Lichtquelle ausgehen, in ganz bestimmter Weise mit der verschmutzten Scheibe wechselwirken. Dabei wird eine Welle an einem Staubkörnchen auf der Vorderseite der Scheibe gestreut und anschließend an der Rückseite reflektiert. Die andere wird umgekehrt zunächst hinten reflektiert und dann vorn an demselben Partikel gestreut. Wegen der unterschiedlichen Reihen­folge von Ablenkung und Spiegelung legen beide geringfügig verschiedene Wege zurück. Wenn sie sich daraufhin im Auge oder auf dem Kamerasensor überlagern, gibt es zwischen ihnen eine Phasenverschiebung, die je nach Standort für die Verstärkung und Auslöschung des Lichts sorgt.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Entstehung der Quetelet-Ringe | Zwei Licht­wellen gehen von einem Punkt einer Lichtquelle aus und treffen auf einen verstaubten Spiegel. Eine von ihnen wird zuerst an einem Staubteilchen gestreut und anschließend an der hinteren Grenzschicht reflektiert. Bei der anderen ist es umgekehrt. Wenn beide sich anschließend im Auge überlagern, kommt es zu farbigen Interferenzerscheinungen.

Blickt man senkrecht auf die Glasfront, während beispielsweise der Scheinwerfer oder die Sonne in gerader Linie hinter einem steht, hat man einen ganz symmetrischen Fall. Alle Staubteilchen, die sich auf der Ebene gleich weit von der Achse zwischen Lichtquelle und Beobachter entfernt befinden, erfüllen dieselbe Bedingung für die Streuung. Dann kommt das nullte Interferenzmaximum mittig in den konzentrisch angeordneten Farbringen zu liegen. Allerdings steht man dabei der Lichtquelle im Weg und verdeckt zumindest einen Teil von ihr. Man wird daher normalerweise seitlich ausweichen und unter einem kleinen Winkel auf die Scheibe blicken. Dadurch verlagert sich das Zentrum des Ringsystems in die entgegengesetzte Richtung, und das Spiegelbild der Strahlungsquelle wandert auf einen der Ringe.

© Wilfried Suhr; mit frdl. Gen. von H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Konzentrisches Ringsystem | Ein verschmutztes Fenster wird senkrecht von der Sonne beleuchtet. Es sind mehrere bunte Ringe zu erkennen. Sie sind hier um die nullte Beugungsordnung orientiert, die allerdings zwangsläufig vom Kopf des Fotografen verdeckt wird.

Die queteletschen Ringe lassen sich mit einfachen Mitteln experimentell herstellen. Dazu genügt ein ebener Spiegel, der von kleinen Tröpfchen beschlagen oder mit Talkumpuder bestäubt ist. Platziert man sich mit einer möglichst punktförmigen Lichtquelle – etwa einer Taschenlampe, deren Reflektor entfernt wurde – in einem Abstand von zwei bis drei Meter davor und hält die Lampe an die Stirn, so sind um den direkten Reflex im Spiegel herum farbige Streifen erkennbar. Diese sind Ausschnitte von Ringen, deren Zentrum je nach Abstand zwischen Auge und Lampe wandert.