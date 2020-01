Geschmacksverstärker : Ist Glutamat vielleicht sogar gesund?

Was ist Glutamat überhaupt?

Wer sich eine Tütensuppe zubereitet, Ravioli aus der Dose kocht oder sich eine Hand voll Flips einwirft, der nimmt dabei in den allermeisten Fällen Natriumglutamat zu sich. Denn Glutamat steckt als Zusatzstoff in zahlreichen Lebensmitteln, um sie schmackhafter zu machen. Doch der Stoff ist seit Jahrzehnten umstritten. Übergewicht, Alzheimer, Parkinson und Diabetes sind nur einige Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Glutamat diskutiert werden. Zu Recht? Oder ist die Sorge übertrieben? Und warum schmecken Produkte mit Glutamat vielen besser als andere? Lesen Sie hier die drängendsten Fragen und Antworten:

Glutamat ist ein Zusatzstoff, der in Lebensmitteln als Geschmacksverstärker zum Einsatz kommt. Dabei ist Glutamat aber kein vom Menschen erdachtes Kunstprodukt: Glutamate kommen in der Natur vor, sie sind Salze der natürlich Aminosäure L-Glutaminsäure. In pflanzlichem Protein stecken bis zu 20 Prozent Glutaminsäure, in tierischem Eiweiß – also Eiern, Milch oder Fleisch – sind es bis zu 40 Prozent. Jedes proteinhaltige Lebensmittel liefert also auch Glutaminsäure. Besonders viel davon findet sich in Ei, Fisch, Soja, Hefe, Tomaten oder Käse. Roquefortkäse enthält beispielsweise 1280, Parmesan 1200 und Sojasoße 1090 Milligramm pro 100 Gramm. Gerade bei der Fermentation von Lebensmitteln wird – neben vielen anderen Stoffen – auch Glutamat freigesetzt. Die Salze entstehen sogar bei der Herstellung von Sauerkraut oder Bier, wenn auch in geringeren Mengen. Paul Breslin, Geschmacksforscher an der Rutgers University in New Jersey vermutet daher, dass die menschliche Vorliebe für glutamathaltige Lebensmittel gemeinsam mit einer Kost entstand, die auf fermentierte und damit länger haltbare Lebensmittel setzte.

Glutaminsäure dockt an die Geschmacksrezeptoren in der menschlichen Zunge an und löst dadurch die so genannte »umami«-Geschmacksempfindung aus: Sie wird als würzig oder fleischartig empfunden und als kernig, erdig oder raffiniert beschrieben. Und das seit 1908: Damals hat ein japanischer Chemiker namens Kikunae Ikeda die Idee des fünften Geschmackssinns »umami« aufgebracht, als er auf der Suche nach dem würzigen Aroma von Kombu Dashi, einer Algenbrühe war. Er fand heraus, dass Glutamat nicht nur in der von Justus Liebig damals erfolgreich verkauften Fleischbrühe steckte, sondern auch in den traditionell gebrühten japanischen Algen: Beide sind umami, was japanisch so viel wie wohlschmeckend bedeutet. Erst mit der Entdeckung der Umami-Rezeptoren auf der Zunge vor etwa 20 Jahren ist Ikenadas Theorie, dass umami eine eigene Geschmacksrichtung ist, endgültig belegt worden.

In welchen Lebensmitteln ist Glutamat enthalten?

Hersteller von Fertiglebensmitteln mixen allerdings schon seit mehr als 100 Jahren Glutamat als Geschmackverstärker in ihre Produkte. Die Industrie stellt die Salze meist aus Melasse mit Hilfe von gentechnisch veränderten Bakterien her. Verbraucher erkennen die Stoffe unter den E-Nummern E 620 bis E 625. Glutamate werden als Geschmacksverstärker etwa in Fertiggerichten, Tütensuppen und -soßen, Fleisch-, Fisch- und Gemüsekonserven sowie in Knabbereien wie Chips, in Würzmitteln und als Kochsalzersatz genutzt. Glutaminsäure und ihre Salze sind in fast allen Lebensmittelkategorien mit maximal 10 Gramm Zusatzstoff pro Kilogramm erlaubt. Das bekannteste Glutamat ist das Natriumsalz der Glutaminsäure: Mononatriumglutamat (E 621).

Was bewirkt es?

Der Körper bildet Glutamat selbst, etwa 50 Gramm pro Tag. Es ist in Muskeln, Gehirn, Nieren und Leber enthalten. Dieses wird endogenes Glutamat genannt – im Gegensatz zu dem exogenen Glutamat, das der Mensch sich über Lebensmittel zuführt. Chemisch sind beide identisch. Ein Mitteleuropäer führt sich im Schnitt 0,3 bis 0,5 Gramm Glutamat pro Tag aus Fertiggerichten zu, in Asien sind es sogar 1,5 Gramm. Aus natürlichen Lebensmitteln nehmen Europäer rund ein Gramm freies und 20 Gramm an Proteine gebundenes Glutamat auf. Nur das freie Glutamat hat einen würzigen Geschmack. Im Körper wird Glutamat erstmal im Dünndarm zerlegt und dient zur Energieversorgung von Darmzellen oder auch als Baustein für wichtige Moleküle im Darm. Nur ein kleiner Teil findet sich dann im Blut wieder. Glutamat bindet auch nicht nur an Geschmackszellen in der Zunge. Sowohl im Darm als auch auf Spermien hat man Umami-Rezeptoren gefunden.