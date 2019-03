Psychisches und körperliches Schikanieren: Mobbing und wie es uns krank macht

Leymann teilte diese »negativen kommunikativen Handlungen« (die für das Opfer schwer wiegende Folgen haben können) in fünf Bereiche ein: Angriffe auf soziale Beziehungen (das Opfer wird wie Luft behandelt), Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen (das Opfer wird ständig unterbrochen, angeschrien), Angriffe auf das soziale Ansehen (Gerüchte verbreiten, lustig machen über Privatleben), Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation (sinnlose, ständig neue oder zu schwere Arbeitsaufgaben), Angriffe auf die Gesundheit (Androhung oder Anwendung von Gewalt).

»Der Täter will dem Opfer nicht um des Schadens willens schaden; er braucht das Opfer, er instrumentalisiert eine Person, um die eigene Position in der Gruppe zu stärken, um an Status zu gewinnen« (Mechthild Schäfer)

Die aggressive, dauerhafte Attacke auf und Ausgrenzung von Menschen gab und gibt es in jeder Kultur, bei Männern und Frauen und nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch in anderen sozialen Zusammenhängen wie Schule oder Universität. Der schwedisch-norwegische Psychologe Dan Olweus nennt drei wesentliche Kriterien von Mobbing (in der Schule): Einem anderen werden absichtlich Schmerzen, Verletzungen oder Unannehmlichkeiten zugefügt; das Ganze findet über einen längeren Zeitraum statt; und es herrscht ein Machtgefälle zwischen Täter und Opfer, das Opfer ist dem Täter unterlegen.

Nicht viel gelernt habe man aus der Mobbingforschung, wenn der Blick sich stets auf das Opfer konzentriere mit der Frage: Was ist an der Person, was hat sie getan, wodurch ist sie Opfer geworden, sagt Mechthild Schäfer von der LMU München. »Der Täter will dem Opfer nicht um des Schadens willens schaden; er braucht das Opfer, er instrumentalisiert eine Person, um die eigene Position in der Gruppe zu stärken, um an Status zu gewinnen«, sagt die Entwicklungspsychologin.

»Es liegt nicht an den roten Haaren meines Kindes, sondern daran, dass es zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist«, so Schäfer. Es könne tatsächlich jeden treffen, Opfer von Mobbing zu werden, stimmt Eva Rothermund ihrer Kollegin Mechthild Schäfer zu. »Und gleichzeitig haben Menschen, die von den Gruppennormen abweichen, ein höheres Risiko, gemobbt zu werden. Nicht jeder Außenseiter wird gemobbt, aber die Gemobbten sind oft Außenseiter.« Allerdings nur, weil sie für die Ziele des Täters ein »leichter Fang« und weniger Unterstützung aus der Gruppe für das »ausgewählte« Opfer zu erwarten sei, ergänzt Schäfer. »Eine strategische Wahl zur geschickten Instrumentalisierung«, nennt es die Münchner Psychologin.

2. Hat Mobbing in Zeiten des Internets zugenommen?

Die öffentliche Wahrnehmung von Mobbing hat zugenommen, das merkt jeder, der die Nachrichten verfolgt. Doch wie sieht es mit dem Mobbing selbst aus? »Es gibt kaum aussagekräftige Zahlen oder Statistiken zum Thema, weil man sich in der Fachwelt nicht ganz einig ist, wie man das Konzept ›Mobbing‹ fassen kann«, sagt Eva Rothermund. Laut Studien am Arbeitsplatz berichten 2 bis 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, mit Mobbing zu tun gehabt zu haben. Wenn aber in der wissenschaftlichen Literatur (oder anderswo) von Mobbing die Rede ist, meinen nicht alle immer unbedingt das Gleiche. Womöglich liegt darin eine Ursache der variierenden Häufigkeit.

Auch Markus Hess von der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport spricht von einer unsicheren Datenlage. In deutschen Schulen sagen 8 bis 22 Prozent der Schüler von sich, schon einmal Mobbing-Opfer gewesen zu sein, 1 bis 10 Prozent der Befragten geben sich als Mobbing-Täter aus. Laut Hess könne aus den Befragungen abgeleitet werden, dass Mobbing tendenziell eher ab- als zunehme. »Ein solcher Rückgang in Umfragen ist im besten Fall dadurch zu erklären, dass man mehr über Möglichkeiten der Prävention weiß und diese auch umsetzt«, sagt der Entwicklungspsychologe. Wolfgang Kindler geht in seinem Buch »Schluss mit Mobbing« davon aus, dass etwa jedes zehnte Kind während der Schulzeit Opfer von Mobbing werde, meist würden pro Klasse ein bis zwei Kinder gemobbt.

»Mobbing kann nun immer, rund um die Uhr stattfinden – egal, ob das Opfer online ist oder nicht. Allein das Wissen um das, was passiert und wie vernichtend es sein kann, demoralisiert mit hoher Geschwindigkeit, kostet mitunter Lebensmut« (Mechthild Schäfer)

Was sicher zunimmt, sind die Ebenen, auf denen Mobbing stattfinden kann. Und womöglich gibt es heute – auch wegen des Cybermobbings – zwar weniger, dafür jedoch heftigere Fälle. Wenn Patricia nach der Schule auf der Facebook-Seite ihrer Klasse lesen muss: »Du blödes Dreckstück, wie lange willst du noch leben? Wir hassen dich alle!« Oder »Mist, Patricia lebt immer noch, kann ihr jemand helfen, Selbstmord zu begehen?«, ist davon auszugehen, dass Patricia (die Kindler in seinem Buch beispielhaft nennt) nicht nur virtuell, sondern auch im realen Schulalltag schikaniert wird. »Cybermobbing und klassisches Mobbing treten häufig gemeinsam, miteinander verwoben auf«, sagt Markus Hess.

Für das Opfer gibt es durch die Omnipräsenz von Chatroom und sozialen Netzwerken kaum noch Verschnaufpausen. »Mobbing kann nun immer, rund um die Uhr stattfinden – egal, ob das Opfer online ist oder nicht. Allein das Wissen um das, was passiert und wie vernichtend es sein kann, demoralisiert mit hoher Geschwindigkeit, kostet mitunter Lebensmut«, schreibt Mechthild Schäfer auf der Seite »schülerforscher.de«, einer Informations- und Mitmach-Seite, die die Mobbingforscher aus München ins Leben gerufen haben.