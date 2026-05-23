Exponat in Finnland: Der älteste Taucheranzug der Welt

Die Originalrohre sind erhalten. Sie bestehen aus Birkenholz, sind jeweils 59 Zentimeter lang und haben einen Durchmesser von zehn Zentimetern. Die einzelnen Rohrstücke wurden mit Lederstulpen zusammengesteckt, sodass sich eine beliebig lange Rohrleitung bilden ließ.

© Satu Kiviniitty / Collections of the Raahe Museum (Ausschnitt) »Old Gentleman« | Der Taucheranzug im Crown Granary Museum in Raahe ist zirka zwei Meter lang, doch es passt nur ein Mensch von 1,60 Meter Größe hinein.

Ein Taucheranzug, der nicht komplett wasserdicht ist

Dass diese spezielle Art der Taucherfahrung nur etwas für Hartgesottene war, belegt ein Detail: »Der Anzug ist aus Leder – das bedeutet, er ist nicht komplett wasserdicht. Deshalb konnte der Tauchgang nicht allzu lang oder tief gewesen sein«, berichtet die Kuratorin. Vermutlich konnte man nicht länger als etwa 45 Minuten unter Wasser bleiben. Und mehr als zwei oder drei Meter dürfte es nicht hinabgegangen sein.

© Satu Kiviniitty / Collections of the Raahe Museum (Ausschnitt) Von der Seite | Über das Kopfteil wurde Luft zugeführt, die über ein Rohr an der Rückseite wieder entweichen konnte.

Dass der »Old Gentleman« tatsächlich funktionsfähig war, legt die originalgetreue Kopie des Raaher Highlights nahe. Sie wurde 1988 vom Museumsrestaurator Jouko Turunen angefertigt. Material und Herstellung entsprechen dem Original – mit einer Ausnahme: Der »Young Gentleman« ist etwas größer, damit ein moderner Mensch darin Platz findet. Die Kopie durchlief bereits mehrere Tiefentests, der längste Tauchgang dauerte etwa 40 Minuten.

Taucheranzüge wie der »Old Gentleman« dienten vermutlich dazu, Schiffsböden zu inspizieren, erklärt Miska Eilola. Statt das Schiff in ein Trockendock verfrachten zu müssen, konnte es so kosten- und zeitgünstig begutachtet werden und kleinere Schäden konnten umgehend behoben werden. Wer einst in dem Anzug steckte und die Arbeiten verrichtete, ist nicht bekannt. Sicher sei aber, so die Archäologin, dass diese Art des Tauchens jede Menge Mut und Risikobereitschaft erforderte. Nur Profis, die sich mit der Technik auskannten, wären dazu in der Lage gewesen.

Made in Finland?

In den 1860er Jahren kam der »Old Gentleman« ins Museum von Raahe, als Spende des schwedischen Kapitäns Johan Leufstadius. Woher er den Lederanzug hatte oder wer ihn einst nutzte, ob das Unterwassergerät in Finnland oder anderswo gefertigt wurde, ist nicht überliefert. »Es gibt aber einige Merkmale am Anzug, die auf einen finnischen Ursprung hindeuten«, weiß Eilola. So würden die Handbereiche finnischen Försterhandschuhen ähneln, ebenso erinnern die Füße an neuzeitliche Schuhe aus Finnland. Diese Herkunft legen auch die Materialien nahe: Im 18. und 19. Jahrhundert produzierten die Finnen in großem Umfang Kuhleder, Hammeltalg, Teer und Pech.

© Satu Kiviniitty / Collections of the Raahe Museum (Ausschnitt)

© Satu Kiviniitty / Collections of the Raahe Museum (Ausschnitt) Typisch finnisch | Die Hand- und Fußbereiche ähneln finnischen Kleidungsstücken, nämlich den Försterhandschuhen und den spitz zulaufenden Stiefeln, den »pieksu«.

Zu jener Zeit, im 18. Jahrhundert, erfuhr die Tauchtechnologie einen enormen Aufschwung. Zuvor, im 16. Jahrhundert, waren lediglich Taucherglocken bekannt, also mit Luft gefüllte Behälter, die senkrecht ins Wasser abgelassen wurden, damit sich im Inneren eine Luftblase bildete. Die Taucher konnten darin unter Wasser Luft holen und mussten nicht an die Oberfläche zurückkehren. Später versorgte man die Glocken per Schlauch mit Luft. Dann, im Jahr 1720, stellte der Brite John Lethbridge (1675–1759) seine »Tauchtonne« in London vor: Es war eine Art Holzfass, in dem ein Mensch steckte, nur die Arme und Beine ragten heraus. Die Tonne musste allerdings nach einer gewissen Zeit wieder an die Oberfläche geholt und mit Luft befüllt werden, wie der Historiker Michael Jung in seiner Arbeit über das Tauchen in der frühen Neuzeit erklärt.

Der »Old Gentleman« stellt laut Eilola den Übergang von den offenen Taucherglocken zu den modernen Taucheranzügen dar. »Er ist einzigartig. Soweit wir wissen, gibt es nirgendwo ein vergleichbares Stück«, sagt die Kuratorin. Ein ähnliches Exemplar sei einzig durch eine Zeichnung aus dem Jahr 1727 bekannt, die sich im Kriegsarchiv des schwedischen Reichsarchivs befindet. Darauf sieht man einen Taucheranzug aus Metall, der dem »Old Gentleman« sehr ähnelt. Ob der abgebildete Anzug aber jemals konstruiert wurde oder zum Einsatz kam, ist unbekannt. Immerhin legt die Zeichnung nahe, dass auch der »alte Herr« aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt.

Dass es nicht nur damals abenteuerlustige Taucher gab, beweisen die Einwohner von Raahe noch heute: Dort stürzt sich jährlich im Juli ein Mitglied des örtlichen Tauchervereins im »Young Gentleman« ins Wasser – aus Sicherheitsgründen allerdings ausgerüstet mit Sauerstoffflaschen und einem Funkgerät.