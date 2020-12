Schlichting!: Wenn Wasser zum Schmiermittel wird

In vielen Bereichen des Lebens versuchen wir, Reibung zu verringern: Autos brauchen regelmäßige Ölwechsel, und die Türangeln im Haus quietschen, wenn man sie nicht von Zeit zu Zeit einfettet. Wie selbst­verständlich nehmen wir dafür Öl oder eine andere schmierige Substanz. Die Idee, stattdessen Wasser zu verwenden, klingt absurd.

Andererseits kennen wir Wasser in seiner festen Form auf zugefrorenen Pfützen und Seen als überaus rutschi­gen Untergrund. Und das wiederum führen Physiker auf eine dünne, flüssige Schicht auf dem Eis zurück. Sie erleichtert es Festkörpern enorm, darüber zu gleiten. Auf Grund der Besonderheiten der Eisoberfläche ist das sogar bei Minusgraden der Fall. Warum also ist flüssiges Wasser in diesem speziel­len Fall so ein ausgesprochen gutes Schmiermittel, im Alltag aber nicht?

»Vermehrung der Kraft durch weichenden Widerstand«

(Novalis, 1772–1801)

Wenn ein Gegenstand über einen trockenen Unter­grund gleiten soll, muss eine mehr oder weniger große Kraft aufgewandt werden. Denn die in Kontakt stehenden Oberflächen üben durch mechanische und chemische Wechselwirkungen Reibungskräfte aufeinander aus.

Eine Flüssigkeit zwischen den Flächen kann die Gleitreibung vermindern. Wird sie so dick aufgetragen, dass die Festkörper sich nicht mehr direkt berühren, reduziert das die Gleitreibungskraft drastisch. Dann ruft nämlich die relative Bewegung der beiden Objekte zueinander eine Bewegung in der Flüssigkeit hervor – die Gleitreibungskraft muss nicht mehr die Rauigkeit oder Klebrig­keit der eigentlichen Oberflächen überwinden, sondern beschränkt sich darauf, die Schmierflüssigkeit zu »sche­ren«. Unter dem Begriff verstehen Physiker eine parallele Verschiebung gedachter Flüssigkeitsschichten. Dabei bleibt die jeweils an den Festkörper angrenzende Lage relativ zu diesem in Ruhe, und die Bereiche dazwischen driften allmählich auseinander.

Laden... © Spektrum der Wissenschaft, nach: H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Gescherte Flüssigkeit | Eine Flüssigkeit zwischen zwei sich gegeneinander bewegende Platten wird geschert: Sie haftet an den jeweiligen Oberflächen und verzieht sich im Bereich dazwischen.

Die dergestalt ins Innere des Schmiermittels verlagerte Gleitreibungskraft steigt mit dessen Zähigkeit (Viskosität). Das entspricht der Erfahrung mit zahlreichen Alltagssubstanzen. Rührt man etwa mit einem Löffel in einer Tasse mit Tee, ist der Widerstand wesentlich geringer als in einem Glas mit Honig. Da liegt die Frage nahe: Müsste man folglich nicht möglichst dünnflüssige Schmierflüs­sigkeiten benutzen, um die innere Reibung zu vermindern und Energie zu sparen? Damit wäre man wieder beim Wasser mit seiner verhältnismäßig geringen Viskosität.

Doch der Gedanke lässt einen wesentlichen Aspekt außer Acht: Je nachdem, mit welcher Kraft die beiden Festkörper aufeinander wirken – zum Beispiel abhängig von ihrem Gewicht –, setzt das die Gleitsubstanz unter Druck. Das presst sie aus dem Zwischenbereich heraus, und zwar umso stärker, je dünnflüssiger sie ist.