Schlichting!: Prickelnde Physik

Laden... © SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / MIKE BECKERS (Ausschnitt) Prickeln | Eine aufgestiegene Gasblase (1) platzt nach einiger Zeit (2). Daraufhin bewegen sich Kapillarwellen entlang der Oberfläche vom Rand zur Mitte, um das Loch zu schließen (3). Wo sie sich treffen, türmt sich ein Flüssigkeitsstrahl auf. Er zerfällt in Tröpfchen, die weit nach oben geschleudert werden (4).

Nach dem Einschenken in ein Glas ist das Getränk weiterhin dem wesentlich niedrigeren Umgebungsdruck ausgesetzt, und die Flüssigkeit gibt allmählich den Rest des überschüssigen gelösten Gases ab. Es sammelt sich in kleinen Bläschen, die nach und nach aufsteigen. Sie entstehen nicht an beliebigen Stellen, sondern meistens an bestimmten Bereichen der Glaswand. Dort befinden sich in der Regel mikroskopisch kleine Kratzer oder Verunreinigungen, zum Beispiel winzige Fasern des Handtuchs, mit dem das Glas abgetrocknet wurde. Diese so genannten Keime enthalten meist etwas Luft, an welcher die angehenden Blasen andocken können. Ohne solche Starthilfen wäre für die Entstehung theoretisch ein unendlich großer Druck nötig, denn der ist in einer Blase umgekehrt proportional zu ihrem Radius.