Im Oktober 1933, ein Tag vor seiner Abreise nach Istanbul, nimmt von Mises zum letzten Mal eine Staatsprüfung ab. Und diesem letzten seiner Studenten in Deutschland widmet er nach dem Ende der Prüfung noch einmal viel Zeit; in einem langen Gespräch gibt er Lothar Collatz Ratschläge, welche Schwerpunkte dieser in seiner angestrebten Promotion setzen solle.

Die aus Wien stammende Hilda Geiringer ist seit 1921 Assistentin von Richard von Mises und seine engste Mitarbeiterin bei ZAMM. 1928 war es ihr – nach zweijähriger Auseinandersetzung in den zuständigen Gremien – gelungen sich zu habilitieren (sie war die zweite Frau, der dies zugebilligt wurde, die erste war Emmy Noether im Jahr 1919). Von ihrer Fakultät wird sie noch Anfang 1933 für eine außerordentliche Professur vorgeschlagen, was bei anderen politischen Verhältnissen vermutlich auch umgesetzt worden wäre. So aber verliert die alleinerziehende Mutter einer 11-jährigen Tochter als Frau jüdischer Herkunft ihre Stelle als Privatdozentin. Um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, muss sie in Brüssel eine Stelle am Institut für Mechanik annehmen. Dann kann von Mises für sie eine Stelle an seinem Istanbuler Institut einrichten, wo sie Vorlesungen zunächst in französischer, nach drei Jahren in türkischer Sprache abhält.

Nach dem Tod Kemal Atatürks (Ende 1938) fühlen sich viele der deutschen Exilanten auch in der Türkei nicht mehr sicher. von Mises ist erleichtert, als ihm eine Professur in Harvard angeboten wird. Aus Sorge, dass Hilda Geiringer keine Möglichkeit findet, ebenfalls in die USA auszuwandern, denken beide auch über eine Heirat pro forma nach. Sie findet jedoch eine Stelle als Dozentin am Bryn Mawr College für junge Frauen in der Nähe von Philadelphia – wie Jahre zuvor Emmy Noether – wofür sie eine weitere Fremdsprache erlernen muss.

1943 heiraten Richard von Mises und Hilda Geiringer. Alle Be¬mühungen, für die hochqualifizierte Wissenschaftlerin eine angemessene Stelle an einer Universität zu finden, erweisen sich als aussichtslos. In einem Brief an Hermann Weyl, der sich ebenfalls für sie eingesetzt hatte, stellt sie resignierend fest, dass die Zeit wohl noch nicht reif ist für Frauen im Hochschulbereich.

Auch gibt es selbst an Colleges nur wenige Stellen für Frauen. Hilda Geiringer muss sich mit einer Stelle am 45 Meilen von Harvard entfernten Wheaton College zufrieden geben, die sie bis zu ihrer Pensionierung wahrnimmt; so kann sie sich wenigstens am Wochenende mit ihrem Mann über ihre aktuellen Forschungsprojekte austauschen, die sie unbeeindruckt von der herrschenden Geschlechterdiskriminierung fortsetzt.

1953 erliegt Richard von Mises einem Krebsleiden; und auf einmal ist es möglich, für die Witwe eine Stelle als research fellow in Harvard einzurichten. Neben ihrer Arbeit am Wheaton College erhält sie die Möglichkeit, den wissenschaftlichen Nachlass zu ordnen und dem Archiv der Universität zu übergeben. 1958 und 1964 erscheinen so noch posthum die von Mises'schen Bücher Mathematical theory of probability and statistics und Mathematical theory of compressible fluid flow.

1956 wird Hilda Geiringer von der Freien Universität Berlin zum Außerordentlichen Professor Emeritus bei vollem Ruhestandsgehalt ernannt – ein später Versuch der Wiedergutmachung, die man ihrem Ehemann noch drei Jahre zuvor verweigert hatte, oder vielleicht nur eine politische Maßnahme im Kalten Krieg, hatte doch die Ost-Berliner Akademie der Wissenschaften von Mises anlässlich des 250sten Bestehens die Ehrenmitgliedschaft der Akademie angetragen, die dieser aber aus politischen Gründen ablehnen musste.

Richard von Mises verfasste zahlreiche richtungsweisende Arbeiten in fast allen Gebieten der angewandten Mathematik; dabei legte er stets Wert auf die Feststellung, dass die mathematischen Methoden der Ingenieurwissenschaften den gleichen Anspruch auf Exaktheit erfüllen müssen wie die in der reinen Mathematik.