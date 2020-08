Schlichting!: Schmelzende Eisberge

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt)

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Süßwassereiswürfel in Salzwasser | Ein Süßwassereiswürfel driftet in Salzwasser (oben). Nachdem er geschmolzen ist, hat sich der Wasserspiegel etwas gehoben (unten).

Ein Stück Arktis im Wasserglas

Der Effekt ist umso ausgeprägter, je mehr Salz anfangs im Wasser gelöst war. Hausmittel verschaffen leicht einen experimentellen Eindruck davon: Bei einem Versuch befand sich ein Eisblock von 90 Gramm in einem zylindrischen Glas mit einem Durchmesser von 5,7 Zentimetern in Salzwasser mit einer Dichte von 1,2 Gramm pro Kubikzentimeter (100 Gramm Salz vollständig in 500 Gramm Wasser aufgelöst). Nachdem das Eis geschmolzen war, betrug der Höhenunterschied 1,3 Millimeter (da das Wasser das Glas benetzt, entsteht ein Meniskus; die Messung orientiert sich an dessen unterem Rand). Ein solcher Anstieg war – im Rahmen der Messgenauigkeit – rein rechnerisch zu erwarten. Der Effekt ist sehr klein, trotz der wesentlich größeren Salzkonzentration als im Meerwasser.

Doch lässt sich das überhaupt auf einen Anstieg des Meeresspiegels durch schmelzende Eisberge übertragen? Schließlich sind wir in unseren Überlegungen und beim Experiment stets von Süßwassereis in Salzwasser ausgegangen. Tatsächlich bestehen auch Eisberge weitgehend aus Süßwasser. Das Meersalz wird beim Gefrieren nicht in das Kristallgitter eingebaut, sondern überwiegend an die Ozeanumgebung abgegeben. Nur zu einem kleinen Teil sammelt es sich in Soletaschen und erhöht damit ein wenig die Dichte des Eisbergs. Das führt aber lediglich zu unwesentlichen Korrekturen.

Hinter vielen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürt Hans-Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie der Leserschaft von »Spektrum der Wissenschaft«. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zu seiner Emeritierung an der Universität Münster.

Sollte alles driftende Eis zerrinnen, hätte das also zumindest theoretisch gewisse Auswirkungen. Grobe Abschätzungen für das global von schwimmendem Eis verdrängte Wasservolumen in der Fachliteratur liefern einen Wert von 660 000 Kubikkilometern, während das Meerwasser auf einer Gesamtfläche von etwa 3,6 · 108 Quadratkilometern verteilt ist. Wenn man Änderungen des Küstenverlaufs ignoriert, ergibt das zusammen mit dem Wert für die Volumenzunahme einen Anstieg von vier Zentimetern. Dieser Betrag mag angesichts der in den Klimaszenarien diskutierten sonstigen Pegeländerungen gering erscheinen – vernachlässigbar ist er jedoch nicht.