Schlichting!: Wie wir den Vogeltod am Glas verhindern könnten

Vogelsilhouettenaufkleber | Aufkleber von Vogelsilhouetten verhindern die Durchflugsversuche der Vögel nicht.

Die Zusammenstöße mit Glasflächen sprechen dafür, dass Vögel die dort hervorgerufene Spiegelwelt als einigermaßen realistisch empfinden. Tatsächlich reflektiert das übliche Fensterglas auch einen Teil des UV-Lichts. Um die Scheiben für die Vögel als Hindernis erscheinen zu lassen, könnte man sie mit Streifen oder komplexeren Mustern versehen, die UV-Strahlung absorbieren und daher von den Vögeln erfasst werden. Sofern diese Materialien für Menschen transparent sind, würden wir selbst keine visuellen Einschränkungen bemerken.

Es gibt am Markt bereits zahlreiche Varianten von Hindernissen, welche für uns praktisch durchsichtig sind und die spezielle Wahrnehmung der Vögel ausnutzen. Sie reichen von bloßen Aufklebern über Sprays bis hin zu permanenten Maßnahmen bereits während der Produktion des Fensterglases. Anders als die nutzlosen Raubvogelsilhouetten sind die Hilfsmittel allerdings einerseits noch nicht verbreitet, andererseits gibt es bislang auch keine verlässlichen Erhebungen zu ihrer tatsächlichen Wirkung. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht jede Vogelart UV-Strahlung gleich gut erkennt und es abhängig vom Umgebungslicht Situationen gibt, in denen solche Wellenlängen von vornherein kaum vorkommen.

Wespenspinne in ihrem Netz | Einige Spinnenarten, hier eine Wespenspinne, dekorieren ihre Netze mit dickeren Fäden. Diese reflektieren ultraviolettes Licht besonders gut.

Darum empfehlen Naturschutzorganisationen für einen sicheren Schutz vor Vogelschlag weiterhin, Fenster mit im ganzen Spektrum sichtbaren Mustern in etwa handflächenbreiten Abständen optisch zu vergittern. Wo man das aus ästhetischen Gründen nicht möchte, scheinen UV-absorbierende Markierungen aber immerhin viel versprechend. Der in jeder Hinsicht einfachste Ansatz besteht im Nichtstun: Selteneres Fensterputzen verringert die Reflexe, weil sich absorbierender Staub und Pollen sammeln. Je mehr wir uns hingegen um makellose Glasfronten im Stadtbild bemühen, desto öfter müssen wir den Tod von Vögeln in Kauf nehmen, die Fenster nicht als Hindernis, sondern als Durchflugsöffnung wahrnehmen.