Coronavirus-Symptome: Wann kommt der Geruchssinn nach Covid-19 zurück?

Schon zu Beginn der Pandemie stellte sich heraus, dass viele mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen ihren Geruchssinn verlieren – auch wenn sie sonst keine Symptome zeigen. Zudem bemerkten Fachleute, dass der Geschmackssinn verschwinden kann ebenso wie die als Chemästhesie bezeichnete Fähigkeit, bestimmte chemische Reize wie Schärfe wahrzunehmen.

Bei manchen der Betroffenen bleiben diese Sinne auch fast ein Jahr später verschwunden, und bei einem weiteren Teil ist die Geruchswahrnehmung nun verzerrt: Unangenehme Gerüche haben normalerweise angenehme ersetzt. Was man über diese potenziell lang anhaltenden und einschränkenden Phänomene weiß und was nicht – ein Überblick.

Wie viele Infizierte verlieren ihren Geruchssinn?

Der Anteil der Betroffenen schwankt je nach Studie, doch die meisten Untersuchungen legen nahe, dass Geruchsverlust ein verbreitetes Symptom ist. Eine Übersichtsarbeit mit den Daten von 8438 an Covid-19 erkrankten Menschen ergab im Juni 2020, dass 41 Prozent von ihnen einen Geruchsverlust bemerkten. Im August veröffentlichte eine Arbeitsgruppe um Shima T. Moein vom Institut für Grundlagenforschung in Teheran eine Studie, in der sie 100 Erkrankte einem Geruchstest unterzogen hatte. Die Versuchspersonen sollten verschiedene Gerüche anhand eines Multiple-Choice-Tests identifizieren; dabei zeigten 96 Prozent von ihnen irgendeine Art von Riechstörung, und 18 Prozent hatten gar keinen Geruchssinn mehr, was man als Anosmie bezeichnet.

»Diese Patienten sagen normalerweise, sie hätten ihren Geruchssinn plötzlich verloren.« Wahrscheinlich hat das Symptom also mit Covid-19 zu tun, sagt Moein. Oft ist das auch das einzige Symptom, das den Infizierten auffällt. Demnach muss der Geruchsverlust nicht mit einer durch die Infektion verstopften Nase zusammenhängen.

Manche Fachleute schlagen sogar vor, Geruchsverlust als Test auf Covid-19 zu nutzen. Laut einer im Oktober 2020 publizierten Studie zeigen selbst festgestellte Veränderungen bei Geruch oder Geschmack besser, wie sich das Virus verbreitet, als von Regierungen verfolgte Zahlen wie zum Beispiel Krankenhauseinweisungen.

Warum verlieren Infizierte ihr Geruchsempfinden?

Die genauen Mechanismen sind bisher nur teilweise verstanden. Allerdings bildet sich in der Forschung ein Konsens heraus, dass Geruchsverlust auftritt, wenn Sars-CoV-2 Zellen befällt, die Neurone in der Nase unterstützen. Als Fachleute erstmals Geruchsverlust als Symptom von Covid-19 feststellten, fürchteten sie, dass das Virus die Nervenzellen selbst infiziert. Diese senden Signale an den Riechkolben im Gehirn, das damit womöglich in die Schusslinie des Virus geraten wäre. Doch wie Untersuchungen an Verstorbenen zeigten, gelangt das Virus nur selten ins Gehirn.