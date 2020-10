Schlichting!: Dünen halten Abstand

Laden... © Spektrum der Wissenschaft / Mike Beckers, nach: University of Cambridge / Sand dunes can ‘communicate’ with each other (Ausschnitt) Dünentunnel | Beim Laborexperiment treiben rotierende Schaufeln den Wasserstrom in einem ringförmigen Becken an. Es ist auf einer sich entgegengesetzt drehenden Scheibe montiert. Am Boden befinden sich künstliche Dünen, deren Bewegungen und Wechselwirkungen eine mitrotierende und eine fest installierte Kamera dokumentieren.

Die Forscher untersuchten das Wanderverhalten der beiden Dünen über einen längeren Zeitraum und stellten fest, dass die stromaufwärts liegende mit konstanter Geschwindigkeit im Kreis läuft, während die gewissermaßen in ihrem Windschatten befindliche zweite Düne sich zunächst rasch entfernt und sich dann immer mehr dem Tempo ihrer Vorgängerin angleicht. Das dauert so lange an, bis die Objekte in der Rinne einander diametral gegenüberliegen. Schon allein aus Symmetriegründen ist das zu erwarten, weil die beiden Dünen nur in dieser Position denselben Einflüssen ausgesetzt und daher völlig gleichwertig sind.

Hinter vielen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürt Hans-Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne der Leserschaft von »Spektrum der Wissenschaft«. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zu seiner Emeritierung an der Universität Münster.

Die Ursache für die erstaunliche Entwicklung fanden die Forscher, indem sie anhand von Aufnahmen einer mitrotierenden Kamera die Bewegung der einzelnen Glaskügelchen verfolgten. Demnach entstehen an der stromaufwärts gelegenen Düne Wirbel, die bis zur dahinter befindlichen Düne reichen und an deren Spitze zahlreiche Sandkörnchen ablösen. Diese gelangen in den Wasserstrom, werden ein Stück weit mitgerissen und sinken an der Leeseite der Düne wieder ab. So unterstützen die Wirbel von stromaufwärts den Vorgang des Sandtransports auf der stromabwärts gelegenen Düne. Die Reichweite der Turbulenzen ist jedoch begrenzt. Darum nimmt die beschleunigende Wirkung mit zunehmender Entfernung der beiden Dünen voneinander ab. Schließlich regelt sich ein charakteristischer Abstand ein. Große Haufen enden im ringförmigen Kanal in der symmetrischen Position, bei kleineren reicht die Wechselwirkung nicht so weit, und die Geschwindigkeiten der hinteren und der vorderen Düne werden schon in geringerer Entfernung gleich.