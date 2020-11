Körpergerüche: Warum wir stinken

Laden...

Etwas unerwartet dagegen ist, dass auch für den schlechten Atem nach Genuss von Kaffee eine besondere Schwefelverbindung verantwortlich ist: 3-Mercapto-3-methylbutylformat, das wegen seiner Schwefelnote ein bisschen nach Katzenurin riecht. Was uns zur nächsten Ausscheidung bringt.

Urin kann geruchlos sein – oder hart stinken

Urin von Menschen stinkt nicht so schlimm wie jener der Katzen, im Gegenteil. Wenn man genug trinkt, ist er sogar weitgehend geruchlos. Der berüchtigte Uringestank entwickelt sich vor allem dann, wenn die enthaltenen Abfallprodukte stark konzentriert sind. Urin enthält Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin – drei Moleküle, deren Funktion es ist, überschüssigen Stickstoff aus dem Körper zu schaffen. Wegen ihres hohen Stickstoffgehalts geben sie Ammoniak ab, ein stechend riechendes, in höheren Konzentrationen sogar ätzendes Gas.

Aber auch andere Geruchsstoffe kommen im Urin vor – und sie können viel über Vorgänge im Inneren des Körpers verraten. Von diversen Stoffwechselstörungen weiß man, dass sie den Uringeruch verändern: Gelangt bei Diabetes Zucker in die Ausscheidung, riecht sie süßlich. Das Fischgeruch-Syndrom ist sogar danach benannt, dass sich der fischige Aromastoff Trimethylamin im Geruch anreichert, ebenso das Ahornsirup-Syndrom, bei dem das karamellig riechende Sotolon den Urin prägt.

Doch vor allem Substanzen aus der Nahrung lassen den Harn eigenwillig riechen. Zum Beispiel Kaffee, aus dem einige Aromastoffe in den Urin gelangen – zumindest bei einem Teil der Trinkenden. Bei etwa der Hälfte der Menschen riecht der Urin anschließend angebrannt oder muffig; laut den Analysen sind dafür vor allem Guajacol (C7H8O2) und seine chemischen Verwandten verantwortlich, deren Konzentration nach dem Genuss von Kaffee deutlich ansteigt.

Den bekanntesten Einfluss auf den Urin hat allerdings Spargel – auch hier scheidet sich die Menschheit in zwei Gruppen: Jene, die nach dem Essen einen unangenehmen Geruch wahrnehmen, und jene, die es nicht tun. Ursprung des Geruchs ist die selbst geruchlose, aber schwefelhaltige Asparagusinsäure (C 4 H 6 O 2 S 2 ). Der Stoffwechsel macht daraus eine Reihe wenig appetitlich riechender Abbauprodukte, darunter die bereits erwähnten Methanthiol und Dimethylsulfid.

Lange war unklar, ob bei den Spargel-nicht-Riechenden bereits dieser Stoffwechselweg gestört ist, so dass sie den Ausgangsstoff nicht abbauen, oder ob ihnen der Sensor für die übel riechenden Endprodukte fehlt. Untersuchungen haben ergeben: Beides kommt vor, aber die Riechstörung ist weit häufiger.

In der Pupswolke schwebt Schwefelwasserstoff

Die aufdringlichsten und reichweitenstärksten Körpergerüche allerdings kommen aus dem Hinterende – auch hier wirken schwefelhaltige Substanzen. Der hauptsächliche Übeltäter ist Schwefelwasserstoff, den man schon in winzigsten Konzentrationen riecht und der deswegen bereits in Kleinstmengen ganze Räume verpesten kann. Zudem finden sich Methanthiol und Dimethylsulfid in der Pupswolke. Sie alle entstehen bei der Zersetzung schwefelhaltiger Aminosäuren in Proteinen durch die reiche Bakterienflora des Darms.

Allerdings machen diese Gase nur einen kleinen Teil des entweichenden Volumens aus – zum Glück. Der größte Teil der Flatulenz besteht aus verschluckter Luft und von Bakterien erzeugtem Kohlendioxid. Bei etwa einem Drittel der Menschen entsteht außerdem Methan. Ursprung dieser Gasentwicklung sind schwer verdauliche Anteile der Nahrung, die den Dünndarm unverdaut passieren. Bakterien im Dickdarm jedoch können sich von ihnen ernähren – und setzen dabei Gase frei.

Entsprechend bringt ballaststoffreiche Nahrung, zum Beispiel Hülsenfrüchte, mehr Gas hervor als leicht verdauliche Lebensmittel wie weißes Brot. Das Problem betrifft allgemein Nahrungsmittel, die für Menschen unverdauliche Kohlenhydrate enthalten. Laktoseintoleranz zum Beispiel entsteht dadurch, dass der Milchzucker nicht verdaut wird, sondern den Bakterien des Dickdarms Nahrung liefert, was zu den unangenehmen Symptomen führt. Es ist aber keineswegs zwangsläufig, dass Darmgase stinken. Tatsächlich produzieren weniger als die Hälfte aller Menschen die unangenehmen schwefligen Gerüche, und oft auch nur, wenn sie ungewöhnlich schwefelhaltige Nahrung gegessen haben, darunter viele Kohlsorten sowie Fleisch, Eier, Milchprodukte, Knoblauch und Zwiebeln.