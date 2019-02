Kosmische Kollisionen: Was gibt es Neues über Meteoriteneinschläge?

Meteoriten können auch versteinern

Im Jahr 1952 stießen Arbeiter im Steinbruch Gärde in Mittelschweden auf eine unschöne Fehlstelle in den sonst sehr ebenen und dekorativen Kalksteinplatten. Auf der frisch gesägten Oberfläche zeigte sich ein kurioser dunkler Fleck mit einem Halo und machte das Werkstück augenscheinlich unbrauchbar. Doch statt die verdorbene Platte wie gewohnt wegzuwerfen, bewahrte sie jemand als Kuriosität auf. Das erwies sich als Glücksfall, denn drei Jahrzehnte später stellte sich heraus: Der dunkle Fleck ist ein versteinerter Meteorit, der vor etwa 470 Millionen Jahren auf die Erde fiel.

Wie sich später zeigte, war er nicht der einzige. Inzwischen kennt man fast 70 ähnliche Meteoriten, alle aus Schweden, alle aus einer Periode von wenigen Millionen Jahren im Ordovizium. Sie alle liegen im Kalkstein vom Boden eines urzeitlichen Flachmeeres und haben sich seit ihrer Ankunft dramatisch verändert. Große Teile ihrer Minerale wurden oxidiert, aufgelöst und durch verfärbten Kalk ersetzt. Von der kosmischen Herkunft der Brocken zeugt unter anderem das Mineral Chromit, das sich auch über geologische Zeiträume nicht auflöst. Sie deuten zudem auf ein außergewöhnliches Ereignis hin, das in der Erdgeschichte womöglich einzigartig ist: Eine Kollision, vermutlich im Asteroidengürtel, feuerte schrotschussartig eine Wolke von Trümmern in die Erdumlaufbahn.

Normalerweise reisen Meteoriten viele Millionen Jahre durchs All, bevor sie auf die Erde treffen, doch nicht in diesem Fall: Messungen an Isotopen, die durch kosmische Strahlung entstehen, zeigen beim ältesten der bisher gefundenen Meteoriten eine Reisezeit von nur 50 000 Jahren. Die Steine von Schweden – und jene Objekte, die wohl einige größere Krater aus jener Zeit schlugen – kamen per Expresslieferung auf die Erde. Außer den schwedischen Exemplaren ist weltweit lediglich ein weiterer fossiler Meteorit belegt: Im Jahr 1979 fanden Arbeiter in einem Bauxit-Tagebau in Australien einen Rostklumpen von etwa einem Meter Durchmesser, der sich später als komplett verwitterter Eisenmeteorit erwies.

Der größte Krater im Sonnensystem ist auf dem Mars

Der Mars ist ein zweigeteilter Himmelskörper. Seine südliche Hemisphäre besteht aus stark verkraterten Hochländern, die Richtung Norden in ein gigantisches flaches Becken abfallen – das nördliche Tiefland. Abgesehen von der Polkappe selbst umfasst diese Tiefebene den gesamten Planeten nördlich des 60. Breitengrades sowie große Bereiche südlich davon. Einer dieser südlichen Ausläufer ist Utopia Planitia. Dort, zwischen Arabia Terra, Elysium Mons, Isis Planitia und dem Nordpol selbst, liegt eine ungefähr kreisförmige flache Senke mit einer Tiefe von bis zu etwa drei Kilometern.

Der Krater entstand vor mehr als vier Milliarden Jahren in der Frühzeit des Mars. Seither ist er von vulkanischen Ablagerungen, verwehtem Staub und möglicherweise Seesedimenten weitgehend überdeckt worden, so dass nicht ganz klar ist, wie groß das Utopia-Becken wirklich ist. Schlägt man einen Kreis entlang des nördlichen Beckenrands, kommt man auf einen Durchmesser von etwa 3300 Kilometern; orientiert man sich dagegen an der Kante des südlichen Hochlands, misst das Becken sogar mehr als 4500 Kilometer. Damit ist Utopia der größte gesicherte Krater des Sonnensystems – wäre er ein Loch, würde der Erdmond hindurchpassen.

Der Mars weist allerdings möglicherweise einen noch größeren Krater auf: das nördliche Tiefland selbst. Dessen Ursprung ist bisher völlig ungeklärt. Es gilt als zumindest denkbar, dass die Senke in der Frühzeit des Mars durch eine gigantische Kollision in einem flachen Winkel mit einem etwa 2000 Kilometer großen Objekt entstand. Sollte sich das bestätigen, wäre das mehr als 10 000 Kilometer messende, von den Tharsis-Vulkanen überlagerte Borealis-Becken nicht nur mit einigem Abstand der größte Krater im Sonnensystem, sondern hätte durch seine ovale Form auch einen deutlich größeren Durchmesser als der Mars selbst.

Der Dino-Killer hatte möglicherweise Hilfe

Lange galt das Ende der Dinosaurier als aufgeklärt. Nachdem Vater und Sohn Alvarez die außerirdische Iridium-Signatur im Gestein gefunden hatten und sogar der zugehörige Krater aufgespürt worden war, stand der grobe Ablauf der Apokalypse einigermaßen fest: Vor ziemlich genau 65 Millionen Jahren traf ein Körper mit einigen zehn Kilometer Durchmesser das heutige Mittelamerika. Der Asteroid schlug einen Krater mit 150 Kilometer Durchmesser, verursachte Megatsunamis sowie Waldbrände und schleuderte gigantische Mengen Staub und Asche in die Luft. Was nicht direkt nach dem Ereignis starb, ging später zu Grunde, als der Staub in der Atmosphäre einen jahrelangen Winter auslöste.

Doch das ist möglicherweise nicht die ganze Geschichte; zwei Sachverhalte werfen Fragen auf. Zum einen ist da der Manicouagan-Krater mit 100 Kilometer Durchmesser, der vor 214 Millionen Jahren entstand – eventuell sogar als Teil einer Serie aus insgesamt fünf gleichzeitigen Einschlägen, wie einige Fachleute vermuten. Eine solche Katastrophe sollte eigentlich vergleichbare Verheerungen in der Tier- und Pflanzenwelt angerichtet haben, doch davon ist in der fossilen Überlieferung nichts zu erkennen. Außerdem wirft ein bemerkenswertes Zusammentreffen Fragen auf: Einer der größten Flutbasalte der Weltgeschichte, die Deccan Trapps in Indien, brach auf der Grenze zwischen Kreide und Paläogen aus, als die Dinosaurier ausstarben. Gleichzeitig deutet fast alles darauf hin, dass ausgerechnet Flutbasalte an allen anderen großen Massenaussterben entscheidend beteiligt waren – das ist zumindest erstaunlich.