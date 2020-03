Schlichting!: Tiefer Blick ins Glas

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Grenzschicht Wasser-Luft | Der Blick von der Seite offenbart einen an der Grenzschicht verschobenen Trinkhalm.

In kohlendioxidhaltigen Getränken wirken Blasen an der Glaswand durch den Linseneffekt ebenfalls viel größer. Für den Vergleich kann man eine am Rand aufsteigende Blasenkette durch vorsichtiges Drehen von allen Seiten untersuchen. Dauerhafter sind solche Luftgebilde in manchen Glaskugeln fixiert, die als Designobjekte erhältlich sind. Je nach Blickrichtung ändern sich die scheinbaren Größen der enthaltenen Blasen. Hier entfällt dann aber ein entscheidender Vorzug der Flüssigkeitslinse: Sie erfrischt den Betrachter nach erfolgter Erkenntnis schluckweise mit ihrem Inhalt.