Insekten: Haarige Plage mit Gesundheitsgefahr

In die Diskussion geraten ist die Art allerdings vor allem als kriechende Gesundheitsgefahr. Ab dem dritten Larvenstadium, das Ende April oder Anfang Mai auftaucht, wachsen auf dem Rücken der Tiere mikroskopisch kleine Strukturen, die an winzige Härchen erinnern. Ihre Zahl und Länge nimmt bei jeder Häutung zu, ältere Raupen besitzen etwa 630 000 davon. Und die haben es in sich: Die Haare sind innen hohl, brechen sehr leicht ab und setzen dann ein Nesselgift namens Thaumetopoein frei. Zu den typischen Symptomen nach einem Kontakt gehört heftiger Juckreiz, der mehrere Tage andauern kann. Neben Entzündungen von Haut, Schleimhäuten und Augen kann das Gift auch Fieber und Schwindelanfälle auslösen, in Einzelfällen ist sogar ein allergischer Schock möglich. Wer die Haare einatmet, muss mit Atembeschwerden, Bronchitis oder Asthma rechnen.

Auch für Tiere kann der Kontakt mit den Brennhaaren mehr als unangenehm werden. Schon aus dem Jahr 1833 gibt es Berichte über Augenentzündungen, Hustenanfälle und Hautbeulen bei Schafen, Kühen und Ziegen. Pferde würden durch das heftige Jucken regelrecht zur Raserei getrieben. Aus jüngerer Zeit gibt es auch Hinweise darauf, dass in befallenen Gebieten höhlenbrütende Singvögel von ihrem Gelege vertrieben werden und die Küken dann mangels Betreuung oder direkt an den Brennhaaren sterben.

Um Probleme mit den haarigen Baumbewohnern zu bekommen, müssen Menschen und Tiere nicht einmal direkt mit den Raupen in Kontakt kommen. Denn vor allem im letzten Drittel jeder Häutungsphase fallen die Haare leicht aus und liegen dann separat im Nest herum. Ihre Wirkung schmälert das allerdings nicht, sie sind noch nach Jahren gesundheitsschädlich – also lange nachdem die Raupen verschwunden sind. Vom Wind werden sie in die Umgebung getragen, wo sie eine Zeit lang in der Luft schweben und sich dann im Boden anreichern. Es kann demnach genügen, sich in der Nähe eines befallenen Baumes aufzuhalten, um sich juckende Symptome einzuhandeln.

Warum hört man immer häufiger von ihnen?

Prozessionen von haarigen Giftmischern sind in Deutschland kein neues Phänomen. »Daß solche ganzen Züge von gefräßigen Raupen an den Blättern der Bäume, wo sie hinkommen, große Verwüstungen anrichten und das Gedeihen und die Gesundheit der Bäume hindern können, ist leicht zu erachten«, heißt es in einem Bericht aus dem Jahr 1811. »Doch ist das nicht das schlimmste, sondern sie können sogar dem menschlichen Körper gefährlich werden, wenn man ihnen zu nahe kommt, sie muthwillig beunruhigt oder gar aus Unvorsichtigkeit mit einem entblößten Theil des Körpers berührt und drückt. Sie dulden es nicht ungestraft, wenn sie sich rächen können.« Auch Massenentwicklungen hat es schon früher gegeben. So waren die Raupen in den Jahren 1936 bis 1938 und 1950 bis 1953 in Heerscharen im Elbe-Havel-Land unterwegs.

Trotzdem machen die Tiere seit einigen Jahren vermehrt Schlagzeilen. Und das liegt nicht nur an einem gestiegenen Interesse von Medien und Öffentlichkeit. Tatsächlich verzeichnen Wissenschaftler etwa seit 1993 ein verstärktes Auftreten der Art in Deutschland. Vor allem im Nordosten und Südwesten sowie in Teilen Nordrhein-Westfalens krochen die Tiere zeitweise massenhaft durch die Bäume. Und sie tauchten in Gebieten auf, in denen Forscher sie in den Jahren zuvor nicht nachgewiesen hatten. Aus der Geschichte gebe es keinen Hinweis auf eine derart intensive Besiedlung, heißt es in einer Analyse des Bundesamts für Naturschutz.

Woran das genau liegt, ist allerdings schwer zu sagen. Denn das Auftreten und die Massenvermehrungen der gefräßigen Insekten werden durch ein komplexes Netz von verschiedenen Faktoren gesteuert. Das Wetter spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Verfügbarkeit und Qualität der Nahrung oder das Auftreten von Konkurrenten und Feinden, Parasiten und Krankheiten. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts sind die Massenvermehrungen der letzten Jahre Ausdruck der natürlichen Populationsdynamik dieser Art. Es ist also normal, dass die Tiere zeitweise in Scharen auftreten und später wieder seltener werden. Tatsächlich gebe es in einigen betroffenen Regionen bereits Hinweise auf einen solchen Rückgang.