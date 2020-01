2019-nCoV: WHO koordiniert Kampf gegen das Coronavirus

Warum ließ sich nicht verhindern, dass 2019-nCoV nach Deutschland eingeschleppt wird?

Die Flugverbindungen, mit denen infizierte Menschen nach Deutschland gelangen können, lassen sich nicht effektiv kontrollieren. »Fieberkontrollen an Flughäfen wirken nur sehr begrenzt«, sagt Marylyn Addo, die Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Außerdem hat das Coronavirus eine Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen, in der man keine Symptome sieht - in der laut Beobachtungen aber zumindest einige Infizierte bereits andere Menschen anstecken können. Mit dem Flugzeug gelangen Menschen in einem Bruchteil dieser Zeit von Kontinent zu Kontinent. Es lasse sich daher nicht ausschließen, dass einige aus China einreisende Menschen zwar noch keine Symptome haben, das Virus aber in sich tragen, erklärt die Ärztin.

So wie der erste in den USA registrierte Patient, der schon am 15. Januar in die USA reiste, aber erst einige Tage später überhaupt krank wurde. Dagegen lässt sich nur wenig tun. Infizierte ohne Krankheitszeichen durch systematische Tests an Flughäfen oder Grenzübergängen abzufangen, ist völlig unrealistisch, weil solche Tests Zeit brauchen und die Labore die dadurch entstehenden Mengen an Tests überhaupt nicht bewältigen könnten.

Deswegen besteht ein gewisses Risiko, dass Infizierte ohne Symptome ahnungslos nach Deutschland einreisen – und womöglich schon andere anstecken, bevor sie selbst die Krankheit spüren. Einen gewissen Schutz vor der Ansteckung bieten Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, ein Mundschutz sowie einfach Menschenmengen zu vermeiden.

Wie ist Deutschland auf einen Krankheitsfall vorbereitet?

Wie erwartet, wurde der Fall schnell bemerkt und der Patient behandelt. »Es gibt Alarmpläne mit genauen Vorgaben, wie man Fälle identifiziert und isoliert, bis der Erreger diagnostiziert ist», sagt Marylyn Addo vom UKE. »Diese Informationen sind an die Notaufnahmen der Krankenhäuser weitergegeben worden, so dass die Leute genau wissen, was sie zu tun haben.«

Der erste Patient in Bayern wird nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit medizinisch überwacht und ist isoliert. »Die engen Kontaktpersonen werden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.« Klinisch sei der 33-Jährige Mann in einem guten Zustand, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsministeriums in München. Entsprechende Maßnahmen werden auch für die anderen Patienten getroffen.

Wird sich 2019-nCoV nun in Deutschland ausbreiten?

Es gilt als recht unwahrscheinlich, dass sich viele Menschen in Deutschland anstecken. Das liegt unter anderem am Melde- und Kontrollsystem, das die Chance erhöht, Erkrankte zu isolieren, bevor sie andere infizieren können. Laut Infektionsschutzgesetz müssen medizinische Einrichtungen und Labors eine Reihe meldepflichtiger Infektionen wie Masern oder Milzbrand, aber auch »das Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit« an das Gesundheitsamt melden.

Diese Meldungen werden kontinuierlich an die Landesbehörden und von dort an das Robert Koch-Institut weitergeleitet. Das ist die zentrale Einrichtung zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Auf diese Weise erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Ausbruch meldepflichtiger Krankheiten schnell und können darauf reagieren.

Laden... © upixa / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Notaufnahme | Entscheidend für eine effektive Bekämpfung eventueller Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist, dass Verdachtsfälle in Krankenhäusern und Arztpraxen schnell und sicher identifiziert, von normalen Atemwegsinfektionen unterschieden und die Betroffenen isoliert werden.

Laut einer Empfehlung des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sollten Erkrankte, die in den 14 Tagen zuvor in der betroffenen Region unterwegs waren oder Kontakt mit bekanntermaßen infizierten Personen hatten, so schnell wie möglich Blut, Urin und Schleim abliefern, der dann mit Hilfe eines an der Charité in Berlin entwickelten Gentests auf den Erreger überprüft wird. Viele Krankenhäuser sind bereits darauf vorbereitet, diese Tests durchzuführen. »Das Labor des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf diagnostiziert das Virus in einer Probe innerhalb von sechs Stunden«, sagt Addo. Ein positives Testergebnis soll nach dieser Empfehlung von einem der beiden spezialisierten Coronavirus-Konsiliarlabore in Berlin und Rotterdam überprüft werden, um falsche Treffer auszusortieren.

Man würde anschließend die Infizierten für die Dauer der Krankheit isolieren, um zu verhindern, dass sich der Erreger verbreitet. Selbst bei einem wenig ansteckenden Krankheitserreger ist die Gefahr für medizinisches Personal besonders hoch. Betroffene Patientinnen und Patienten werden deswegen auf einer Isolierstation behandelt, in der besonders strenge Hygieneregeln gelten.

Außerdem versuchen die Gesundheitsbehörden, alle Menschen aufzuspüren, die mit dem Patienten Kontakt hatten, und untersuchen sie auf Zeichen einer Ansteckung. So lässt sich sicherstellen, dass von einem Patienten keine weitere Gefahr ausgeht, man schafft gewissermaßen Sackgassen für den Erreger – er kommt nicht weiter. Dieses als »contact tracing« bezeichnete Vorgehen nutzten deutsche Behörden auch 2012, als das damals neue Mers-Coronavirus in Deutschland auftauchte. In China gehen die Verantwortlichen derzeit ebenfalls so vor.

Wie werden solche neuen Krankheiten international überwacht und bekämpft?

Neue Seuchen entstehen einerseits, wenn ein Krankheitserreger, der zuvor nur lokal begrenzt und selten auftrat, sich plötzlich in Regionen ausbreitet, in denen er bisher nicht vorkam. Ein Beispiel: das Zika-Virus, das aus Zentralafrika stammt und nun in Südamerika heimisch ist. Andererseits können Erreger von Tieren auf Menschen übergehen, so wie es das neue Coronavirus wahrscheinlich getan hat. Entdecken und aufhalten kann solche Krankheiten ein funktionierendes Gesundheitssystem. Denn dann steht Kranken medizinisches Personal zur Verfügung, das ausgebildet ist, neue Krankheiten zu identifizieren und die Informationen weiterzugeben.

Die Staaten sind verpflichtet, ungewöhnliche Krankheitsausbrüche zu erkennen und die Informationen an die WHO weiterzugeben. »Die WHO hat hierfür die International Health Regulations (IHR) etabliert, welche als rechtlich bindende Regulierung von 196 Ländern adaptiert wurden, um akute, globale Gesundheitsrisiken zu bekämpfen«, erklärt Stefanie Castell, die Abteilungsleiterin für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ziel der IHR sei die Kontrolle von Epidemien über nationale Grenzen hinweg. »Daher sind auch Kontrollen an Flughäfen, Reise- und Handelsrestriktionen Teil der IHR.«

Zudem sollen sie die Ausbrüche direkt bekämpfen. Die effektivste Maßnahme ist bemerkenswert simpel, erfordert aber schnelles Handeln: Infizierte isolieren und deren Kontaktpersonen untersuchen, »contact tracing« genannt. Verbreitet sich ein Erreger schließlich unkontrolliert auch jenseits seiner eng begrenzten Herkunftsregion, ist er kaum noch auszurotten. Ihn wieder zu kontrollieren, wird sehr aufwändig und teuer, insbesondere solange kein Impfstoff in großen Mengen verfügbar ist.

Wann wird es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben?

Das ist schwer zu sagen. Zwar hat die globale Impfstoff-Koalition CEPI sich das Ziel gesetzt, bereits in vier Monaten mit den ersten Tests solcher Vakzinen zu beginnen, aber die Geschichte lehrt, dass der Weg zu einem neuen Impfstoff voller unvorhersehbarer Hindernisse und oft lang ist. Mehrere Unternehmen versuchen sich an der Herausforderung und haben dafür mehrere Millionen Dollar von CEPI erhalten.

Bisher dauerte es meist Jahre und erfordert erhebliche Mittel, einen Impfstoff gegen einen neuen Erreger zu entwickeln. Beim Sars-Coronavirus dauerte es 20 Monate, bis auch nur ein Impfstoffkandidat bereit für die klinische Prüfung war. Deswegen setzen die beteiligten Unternehmen und Arbeitsgruppen auf neue, womöglich schnellere Verfahren. Bei manchen dieser Ansätze liefert man künstliche DNA und lässt den Körper Teile des Virus selbst produzieren, bei anderen konfrontiert man die Körperabwehr nicht einmal mehr mit dem feindlichen Material. Künstlich hergestellte RNA liefert die Bauanleitung für die Antikörper direkt in die Zellen.

Solche Erbgut-Impfstoffe könnten deutlich schneller entwickelt werden als klassische Impfstoffe, wie ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zeigt: Das Unternehmen Inovio entwickelte 2015 mit Hilfe künstlicher DNA binnen sieben Monaten einen testfertigen Impfstoff gegen das Zika-Virus. Außerdem können sich die Entwicklungsteams nicht nur auf die bereits verfügbaren Gendaten von 2019-nCoV stützen, sondern auf jahrelange Erfahrung mit der Suche nach anderen Coronavirus-Impfstoffen gegen Sars und Mers.

Unklar ist allerdings, wie viel diese Erfahrungen an den entfernt verwandten Erregern in der Praxis wert sind. Gleichzeitig liefern sich die Impfstoffentwickler gleich ein doppeltes Rennen gegen die Zeit: Nicht nur die sich rapide ausweitende Pandemie könnte sie zu spät kommen lassen, sondern auch ihre Bekämpfung. Verliert die Epidemie nämlich zwischenzeitlich an Schwung oder erweist sich gar mit den bisherigen Mitteln als kontrollierbar, haben die Vakzinenteams das Nachsehen: Entweder besteht dann kein Interesse mehr an dem Impfstoff – oder es gibt gar keine Infizierten mehr, um ihn zu testen.

Kommt die neue Seuche wirklich überraschend?

In mancher Hinsicht ist das neue Coronavirus jene Art von Seuche, die Fachleute seit Jahren erwarten. Tatsächlich spielte erst im Oktober 2019 eine internationale Gruppe, eingeladen unter anderem vom Weltwirtschaftsforum und der Gates-Stiftung, ein Szenario durch, bei dem ein in China auftretendes Coronavirus 65 Millionen Menschen weltweit tötet. Die Veranstalter sahen sich nun genötigt, in einem Statement darauf hinzuweisen, dass das keine Vorhersage war.

Es gibt einige Gründe, weshalb diese Art von Viren seit Jahren unter Beobachtung steht. 2019-nCoV ist bereits das dritte Coronavirus, das binnen weniger Jahre von Tieren auf den Menschen übersprang – nach neuen genetischen Analysen bereits im November 2019. Allein dass es sich um ein Coronavirus handelt, ist Grund zur Sorge: Beide Vorgänger, Sars und Mers, erwiesen sich als gefährliche Viren, die einen beträchtlichen Anteil der Menschen töten, die sich mit ihnen anstecken. Der neue Erreger scheint nach den bisherigen Zahlen aus China weit weniger tödlich zu sein als seine beiden Vorgänger, dafür ist er wohl ungefähr so ansteckend wie Sars, das 2003 nur knapp gestoppt wurde. Coronaviren sind genetisch sehr variabel, was die Möglichkeit offenlässt, dass ein solches Virus sich abrupt besser an den Menschen anpasst oder einen größeren Anteil der Erkrankten tötet.

Daneben ist die in China umgehende Lungenkrankheit nur die neueste Ausprägung eines Furcht erregenden und rätselhaften Trends: Immer mehr neue, zuvor unbekannte Infektionskrankheiten tauchen scheinbar aus dem Nichts auf. In diese Kategorie fallen weit verbreitete Seuchen wie Ebola, HIV oder Zika, aber auch die Afrikanische Schweinepest, die derzeit in China immense wirtschaftliche Schäden verursacht. China ist eine jener Regionen, in denen Menschen engen Kontakt mit vielen Wild- und Nutztieren haben – wodurch oft neue Erreger in Kontakt mit Menschen kommen. Wie speziell das neue Coronavirus zum Menschen fand, ist noch unklar.

Auch in anderer Hinsicht bietet China gute Bedingungen für aufkommende Seuchen. Trotz Verbesserungen in den letzten Jahren ist das Gesundheitssystem besonders in ländlichen Regionen immer noch lückenhaft – genau dort, wo Mensch und Tier am stärksten in Kontakt sind. Außerdem muss sich noch zeigen, wie effektiv der chinesische Staat solche Ausbrüche heute tatsächlich bekämpfen kann. Die Erfahrungen der Vergangenheit jedenfalls machen viele Menschen im In- und Ausland skeptisch: Dank einer Kombination aus staatlicher Vertuschung und Pech stand das Sars-Coronavirus im Jahr 2003 kurz davor, außer Kontrolle zu geraten.

Nur mit großer Mühe verhinderten damals Behörden, dass sich der Erreger in anderen Ländern ausbreitete. Nach diesem Schock haben Fachleute in den folgenden Jahren die bis dahin geltenden Verfahren zur Kontrolle solcher Krankheiten überarbeitet. Die chinesischen Behörden kooperieren seitdem besser mit ihren internationalen Partnern. Außerdem nehmen seither Gesundheitsbehörden weltweit jedes neue Coronavirus sehr ernst.