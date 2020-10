Schlichting!: Wie Laub sich abwärts wiegt

Laden... © H. Joachim Schlichting; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Fallendes Laub | Oft bewegen sich Blätter auf eine von drei Arten abwärts: im waagerechten (links), oszillierenden (Mitte) oder rotierenden Fall (rechts).

In der Realität gelingt es aus freier Hand aber kaum, eine Spielkarte völlig waagrecht fallen zu lassen. Außerdem ist die Luft nie ganz ruhig, und es kommt zu Schwankungen, die sich manchmal zum oszillierenden Fall aufschaukeln – dem zweiten Szenario.

Von Luftstrom und Trägheit geschaukelt

Dieses lässt sich mit einem stark vereinfachenden Modell beschreiben. Dazu stellen wir uns den Luftstrom durch einzelne Strömungsfäden visualisiert vor. Lässt man das Blatt schräg fallen, so gleitet es auf dem Luftpolster seitlich ab. Währenddessen muss die Luft ausweichen, wird also am Blattende beschleunigt. Anschaulich gesprochen werden die Stromfäden zusammengedrückt und die Luftportionen darin auseinandergezogen, so dass ein Unterdruck entsteht. Die entsprechende Kraft wirkt an beiden Enden des Blatts und erzeugt ein resultierendes Drehmoment. Es verschwindet, sobald das Blatt waagrecht ausgerichtet ist. Aus Trägheit dreht es sich jedoch etwas über die horizontale Lage und erfährt daraufhin ein entgegengesetztes Drehmoment. Die Rotationsrichtung kehrt sich um, und der Vorgang wiederholt sich – das Blatt wiegt sich hin und her.