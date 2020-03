Fragen und Antworten zu Covid-19: Wirken die Maßnahmen gegen Corona schon?

Stand des Artikels: 26. März 2020, 9:00 Uhr. Hier können Sie den Artikel in Leichter Sprache lesen.

Weltweit werden ernsthafte Anstrengungen unternommen, die Corona-Pandemie einzudämmen: In vielen Ländern bleiben die Menschen zu Hause., oft sind nur notwendige Einkäufe und Arztbesuche erlaubt und das Zusammentreffen größerer Gruppen verboten. In Deutschland hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am vergangenen Wochenende darauf geeinigt, vorerst keine bundesweite Ausgangssperre anzuordnen. Dennoch soll ein umfangreiches Kontaktverbot die Ausbreitung des Virus bremsen: Laut dem Beschluss dürfen sich von Montag, dem 23. März an in ganz Deutschland in der Öffentlichkeit nicht mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit treffen. Dies gilt nicht für Familien und Menschen in einem gemeinsamen Haushalt.

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das neue Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland weiter als »hoch« ein. Erste Berechnungen deuten aber darauf hin, dass es gelingen könnte, die Verbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen. So steigt die Zahl der Neuinfektionen womöglich langsamer als befürchtet. Die verfügbaren Zahlen werden aber wohl noch einige Zeit lang nicht aussagekräftig genug sein, um dies mit Sicherheit sagen zu können. Längst gibt es in allen Bundesländern Menschen, die sich angesteckt haben. Mehr als 37 000 Personen tragen das Virus nachweislich in sich. Bislang sind nach der Datenauswertung der Johns Hopkins University in Deutschland 206 Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben.

Trotz intensiver Forschung an dem neuen Erreger gibt es auf viele Fragen zu dem Virus bisher keine sicheren Antworten. Unklar ist nicht zuletzt, wie tödlich die im Februar von der WHO Covid-19 getaufte Krankheit tatsächlich ist. Selbst Fachleute können derzeit nur sehr schwer beurteilen, wie schlimm die Epidemie wirklich ist und wie viele Menschen in Deutschland noch sterben werden. Wie viele Kranke wird es in Deutschland geben? Woher kommt das Virus überhaupt? Kann ein Impfstoff die Pandemie stoppen? Wir haben hier die wichtigsten Fragen zum neuen Coronavirus zusammengestellt – und die Antworten, die zu diesem Zeitpunkt möglich sind.