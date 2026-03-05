Weltraumteleskop Euclid: Blick in ein himmlisches Katzenauge

Der Katzenaugennebel im Sternbild Drache

Etwa 4300 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Drache befindet sich der Planetarische Nebel NGC 6543. Wegen seiner Erscheinung in kleineren Teleskopen, die an das geschlitzte Auge einer Katze erinnert, erhielt er den Spitznamen Katzenaugennebel. Das Bild wurde mithilfe des Weltraumteleskops Euclid aufgenommen, das systematisch etwa ein Drittel des gesamten Firmaments im Visuellen und Infraroten abtastet. Normalerweise wird Euclid auf eher »langweilige« Himmelsregionen mit wenig Vordergrundsternen und anderen nahen Objekten gerichtet, aber in diesem Fall geriet der Katzenaugennebel mit ins Beobachtungsfeld.

Der eigentliche Planetarische Nebel ist die helle Struktur in der Bildmitte, umgeben von einem annähernd sechseckigen Gebilde aus heißem Gas. Es sind die Überreste eines starken Sternwinds, die der sterbende Stern im Zentrum von NGC 6543 während seiner Phase als Roter Riese abgegeben hat. Nun ist er dabei, seine äußeren Hüllen endgültig abzustoßen. Dabei zieht sich die heiße Kernzone, in der einst die Fusion von Wasserstoff zu Helium ablief und die den Stern mit Energie versorgte, zu einem Weißen Zwerg zusammen. Dieser extrem heiße Sternüberrest hat etwa die Größe der Erde, kann jedoch die bis zu anderthalbfache Masse unserer Sonne enthalten. Ein Kubikzentimeter dieser auch als »entartete Materie« bezeichneten Substanz wiegt mehrere Tonnen.