Warkus' Welt: Wie kann man ein guter Mensch in einer schrecklichen Welt sein?

Der erkannte Lebenswille und die Zustände in der Welt, in der sich Zufälliges, Absurdes und Schreckliches aller Art ereignet, stehen in einer Art notwendigem Konflikt. Für Schweitzer ist der einzige Ausweg eine tätige Bejahung allen Lebens, nicht bloß im Denken, sondern auch im Handeln. So gelangt er zu seinem ethischen Grundprinzip: »Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern; böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen.« Es führt ihn unter anderem zum Vegetarismus und zu einem radikalen Pazifismus.

Albert Schweitzer wurde zu einer Kultfigur der Nachkriegszeit und der 1950er Jahre. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs mit den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen und im Schatten der neuen Bedrohung durch die Atombombe besann man sich verstärkt auf das, was man für die großen und guten abendländischen Traditionen hielt. Dies waren namentlich die – insbesondere antike – Philosophie sowie das Christentum, oft gebündelt durch die Analogie zwischen Sokrates und Jesus. In der Person Schweitzer kamen Philosophie und Theologie sowie tätiger Einsatz für das Gute zueinander, sowie nicht zuletzt die protestantische Kulturtradition – Schweitzer hatte eine gewaltige Monografie über Johann Sebastian Bach geschrieben und galt zu seiner Zeit als einer der wichtigsten Interpreten von dessen Musik. Zudem war er nicht nur intellektuell, sondern infolge seiner Tätigkeit in Zentralafrika auch schon rein geografisch weit auf Distanz zu den Weltkriegen gewesen. Er war die perfekte Identifikationsfigur für Menschen, gerade Deutsche, die in der Nachkriegszeit Konkretes darüber erfahren wollten, wie man ein guter Mensch in einer schrecklichen Welt sein kann.

Wir leben in Zeiten, in denen Krieg wieder ein dominierendes Thema geworden ist, in der sich an den Fragen nach der Möglichkeit eines Pazifismus und seiner genauen Ausgestaltung erneut heftige Debatten entzünden. Es lohnt sich daher, sich neu mit Albert Schweitzer als einem der bekanntesten Friedensdenker des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen.