Warkus' Welt: Das gefährliche Comeback des Biologismus

Matthias Warkus blickt Haben Katzen das bessere Leben? Gibt es eine Pflicht, sich zu empören? Hat alles, was existiert, etwas gemeinsam?blickt in seiner Kolumne »Warkus’ Welt« mit den Augen des Philosophen auf Alltägliches und Außergewöhnliches.

Die berühmte Seerose, die ihre Fläche jeden Tag verdoppelt, ist Ihnen wahrscheinlich schon begegnet. Sie braucht 30 Tage, um den ganzen Teich zu überwuchern, wird aber erst als Problem erkannt, wenn sie ihn bereits halb bedeckt – und nur noch ein Tag bleibt, um ihr Herr zu werden. Das Gedankenexperiment soll verdeutlichen, dass wir uns damit schwertun, exponentielles Wachstum zu verstehen, also ein Wachstum, dessen Rate pro Zeiteinheit in konstantem Verhältnis zur Bestandsgröße steht und damit selbst stets wächst. Die Schwierigkeit, sich exponentielle Entwicklungen vor Augen zu führen, war in den Krisenphasen der Covid-19-Pandemie immer wieder ein Thema in den Medien.

Sobald die Seerose ihren Teich komplett bedeckt, kann sie nicht mehr weiterwachsen. Ein beliebtes mikrobiologisches Analogon dazu ist die Bakterienkolonie, die sich exponentiell vermehrt, bis ihr Nährboden bedeckt ist – und dann mangels Nahrung abstirbt. Da mit zunehmender Zahl von Bakterien im Verhältnis zur noch vorhandenen Nahrung das Wachstum jedoch gebremst wird, ergibt sich hier eine S-Kurve oder logistische Funktion, kein rein exponentielles Wachstum. Aber irgendwann ist eben keine Nahrung mehr da, und dann gibt es sehr bald auch keine Bakterien mehr.

Bakterien betreiben keine Landwirtschaft

Wie ist das nun mit höheren Tieren – und ist der Mensch nicht eines davon? Wir Menschen sind nicht in eine Petrischale mit einer fixen Menge Nahrung eingesperrt, sondern bewohnen ein Ökosystem, dem ständig von außen enorme Energiemengen zugeführt werden und das wir zu einem nennenswerten Teil selbst gestalten, indem wir zum Beispiel Landwirtschaft betreiben. Dabei kommen uns technische Fortschritte zugute, so dass wir die Nahrungsmittelproduktion über die Zeit steigern können. Die Frage ist also nicht, wann wir ein konstantes Nahrungsangebot ausgeschöpft haben, sondern, wie sich das Bevölkerungswachstum zur Zunahme der Agrarproduktion verhält.