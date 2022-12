Warkus' Welt: Wie Begriffe das Denken begrenzen können

In den vergangenen fünf Jahren hat sich diese Philosophie-Kolumne viel mit Begriffen beschäftigt, denn auch in der Philosophie geht es immer wieder um Begriffe. Man könnte sogar sagen, dass sich ein entscheidender Teil der Philosophie um die Frage dreht, welchen Begriff von »Begriff« man haben sollte. Einerseits ist das natürlich wie so vieles Geschmacksache. Wenn ich beispielsweise den etwas flapsigen Satz schreibe »Begriffe sind etwas Wunderbares, denn ohne sie könnten wir nicht denken«, bietet dieser bereits viele Möglichkeiten, sich an ihm zu reiben. Unter anderem, weil man ihn in der Regel so lesen wird, als wären erst die Begriffe da und dann würden wir sie zum Denken benutzen, so wie wir einen Werkzeugkasten benutzen, wenn wir ein handwerkliches Problem im Haushalt lösen möchten. Mit mindestens demselben Recht kann man jedoch auch behaupten, dass Begriffe erst durch das Denken hervorgebracht werden.

Welchen Charakter wir Begriffen unterstellen, kann aber genauso in praktischer, gar politischer Hinsicht relevant werden. Wie kann das sein bei etwas, was sich letztlich nur in unseren Gedanken abspielt?

Bereits im Wort »Begriff« kommt der Griff, das Greifen nach etwas vor – es ist damit eine ganz gute Übertragung der lateinischen Vorlage »conceptus«, die auch von »erfassen« oder »empfangen« kommt. Doch was ist dieses andere, dieses Etwas, das begriffen wird? Einer traditionellen Vorstellung zufolge ist ein Begriff etwas Allgemeines, worunter man dann verschiedene Einzelfälle (zum Beispiel Gegenstände in der Außenwelt) subsumieren kann. Ein Begriff ist dann etwas, mit dessen Hilfe man scharfe Urteile fällen, womit man die Welt geradezu in zwei Hälften zerlegen kann: Auf der einen Seite steht all das, was unter den Begriff fällt, auf der anderen Seite der Rest. Ein Begriff wie »Quadrat« lässt die Welt zerfallen in alles Quadratische hüben und alles Nichtquadratische drüben.