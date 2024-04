Warkus' Welt: Guter Stoff zum Philosophieren

Eine Brücke zur Mystik

Cannabis ist weniger bekannt dafür, leistungssteigernd zu wirken. Philosophisch interessant sind am ehesten noch seine leicht bewusstseinsverändernden Effekte. Beim Kiffen erleben manche eine Veränderung der Wahrnehmung von Farben oder des Zeitgefühls; manche haben das Empfinden, gerade auf besonders bedeutsame Gedanken zu kommen; verspüren Gefühle des »Einsseins«. Hier lässt sich die Brücke schlagen zu einem historisch bedeutenden, aber auch umstrittenen Thema, nämlich der so genannten mystischen Erfahrung. Dabei werden in der Regel bestimmte Erlebnisse diskutiert, die etwa bei Meditations- oder Gebetspraktiken vorkommen und oft religiös konnotiert sind (es aber nicht sein müssen).

Bewusstsein, Erfahrung, Erkenntnis sind nun Megathemen der Philosophie. Ein Knackpunkt bei mystischen Erlebnissen ist die Frage, ob sie uns auch etwas vermitteln, was man als »Wissen« bezeichnen darf, und wenn ja, worüber. Vielleicht erfüllt das, was man aus solchen Erfahrungen mitnimmt, nicht die Kriterien, die die Philosophie gemeinhin an Wissen anlegt, zum Beispiel, weil es sich nicht in Worte fassen lässt oder keinen inhaltlichen Gegenstand hat. Mit Einsichten oder Erlebnissen im THC-Rausch könnte es sich ähnlich verhalten.

In der buddhistischen, aber auch christlichen Tradition gibt es etwa die Vorstellung, durch Entleerung des Geistes von allen Gedanken und Wahrnehmungen das eigene Bewusstsein als solches, quasi »nackt«, zu erleben. Bereits die theoretische Möglichkeit eines solchen »Pure Consciousness Events« wird von anderen heftig bestritten. Wie ohnehin jede mystische und religiöse Erfahrung steht sie heute in dem Ruf, sich auf die profane Aktivität irgendwelcher Gehirnzellen zurückführen zu lassen. Andererseits: Trifft das nicht auf jede Erfahrung überhaupt zu? Was folgt daraus? Und hat es eine Bedeutung, dass man außergewöhnliche Erfahrungen unter Umständen durch den bloßen Konsum bestimmter Pflanzenteile leichter erreichen kann?

Der Einfluss von psychoaktiven Substanzen auf den menschlichen Geist und sein Verhältnis zu sich selbst ist offensichtlich ein Thema, mit dem sich die Philosophie sinnvoll auseinandersetzen kann. Aber man kann auch den Eindruck bekommen, dass der Geist und sein Verhältnis zu sich selbst bereits vor jeder pharmakologischen Einwirkung ein hinreichend komplexes Thema ist.