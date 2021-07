Hirschhausens Hirnschmalz: An der Maske sollt ihr sie erkennen

Gute Ideen klauen ist eigentlich die höchste Form von Anerkennung

Masken hatten bis 2020 in Deutschland ein Imageproblem: Wer eine trug, machte sich verdächtig. Man dachte dabei nie an etwas Gutes, eher an Pest und Cholera, Banküberfall oder eben Karneval. Andere Länder, andere Sitten – im asiatischen Raum gelten Masken als ein Zeichen von Respekt und Solidarität. Wir haben uns doch immer aufgeregt, wenn Ideen aus Deutschland anderswo ungefragt imitiert wurden. Dabei ist gute Ideen klauen eigentlich die höchste Form von Anerkennung.

Höchste Zeit, dass wir asiatischer werden, sprich: mehr an die Gemeinschaft denken als nur an uns selbst. Wir haben Gesundheit zu lange als Privatangelegenheit betrachtet. Corona erinnert uns an den Stellenwert von Public Health – und an den Wert des »public space«. Nach der Pandemie werden wir den Charme des Analogen und Authentischen neu schätzen lernen. Dann gehe ich auch wieder offline und zurück auf die Bühne! Wir werden wiederentdecken, dass Theater, Kabarett und Konzerte unverzichtbar sind, für Künstler und Publikum. In einem Raum voller lachender und lauschender Menschen entstehen Resonanzen, die nie digitalisierbar sind. Für die Griechen saß die Seele im Zwerchfell. Sich gegenseitig kitzeln klappt nur leider nicht mit zwei Meter Abstand. Dafür brauchen wir Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen – und alle Masken fallen lassen!