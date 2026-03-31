Mondumrundung: Der Countdown für Artemis II läuft

Nun wird es ernst: Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat am Nachmittag des 30. März um 16:44 Uhr Ortszeit (22:44 Uhr MESZ) mit dem Countdown für die Mondumrundung von Artemis II begonnen. Die Rakete steht auf der Startrampe 39B des Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, bereit. Die Rampe wurde schon in den 1960er- und 1970er-Jahren für die Apollo-Mondflüge errichtet.

Nach den Versuchen im Januar und Februar 2026 verzichtet die NASA diesmal auf einen Probecountdown mit betankter Rakete, den »wet dress rehearsal«, und macht gleich ernst. Am Abend des 1. April um 18:24 Uhr Ortszeit in Florida (bei uns ist es dann bereits der 2. April, 0:24 Uhr) soll die Rakete abheben und vier Astronauten zunächst in eine Erdumlaufbahn, später auf den Weg zum Mond bringen.

Derzeit sieht es gut aus für den Start. Die NASA berichtet von keinen technischen Problemen an der Rakete oder der Bodeninfrastruktur. Auch die Wetterbedingungen sind günstig (Stand 31. März), die Chance für einen pünktlichen Start liegt bei 80 Prozent. Der Countdown erfordert eine Vielzahl von Schritten und Tests, bevor die Rakete abheben darf. Die NASA hat eine Übersicht zum Countdown veröffentlicht – richtig spannend wird es in den letzten 24 Stunden vor dem Abheben. Die US-Raumfahrtbehörde bietet im Internet eine Vielzahl an Möglichkeiten an, die Startvorbereitungen, den Start und die Mission zum Mond zu verfolgen. Besonders empfehlenswert sind der Mission Blog zu Artemis II und NASA+ mit vielen Livestreams.