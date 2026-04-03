NASA-Mission Artemis II: Entscheidende Beschleunigung zum Mond absolviert

Zum Start des TLI-Manövers befand sich die Raumfähre in nur 185 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche. Physikalisch wird die Bewegungsenergie aus der Beschleunigung in potenzielle Energie umgewandelt, das heißt, die Geschwindigkeit der Kapsel nimmt nach dem Beschleunigungsmanöver wieder stetig ab, während sich Orion innerhalb weniger Stunden auf etwa 100 000 Kilometer von der Erde entfernt.

Die vier Astronauten im Inneren der kleinen Raumkapsel – Kommandant Reid Wiseman (USA), Pilot Victor Glover (USA) sowie die Missionsspezialisten Christina Koch (USA) und Jeremy Hansen (Kanada) – befinden sich damit weiterhin auf Kurs. Die NASA veröffentlichte ein Foto, das sie im Inneren der kleinen Kapsel zeigt. Sie nutzten ein Schwungrad (englisch: flywheel), um sich sportlich zu betätigen. In einer ersten Videoverbindung stellte sich die Crew den Fragen von Reporterinnen und Reportern.

NASA (Ausschnitt) Crew im Raumschiff | Die vier Astronauten von Artemis II sind wohlauf und stellten sich in einer ersten Kommunikationsverbindung den Reporterfragen.

Ziel der Mission ist es, den Mond einmal zu umrunden, ohne auf ihm zu landen. Die Testmission Artemis II soll eine Mondlandung der NASA nach mehr als 50 Jahren vorbereiten. Zehn Tage nach dem Start am 2. April 2026 europäischer Zeit soll die Crew planmäßig zur Erde zurückkehren.

Der Translunareinschuss ist die Voraussetzung dafür, dass die Astronauten von Artemis II einen neuen Rekord aufstellen können: Sie werden am fernsten Punkt beim Umrunden des Erdtrabanten weiter von der Erde entfernt sein, als es jemals für Menschen der Fall war. Der Abstand zu unserem Heimatplaneten wird dann rund 400 000 Kilometer betragen.

NASA (Ausschnitt) Die Reiseroute von Artemis II | Entlang dieser Trajektorie bewegt sich die Crew der aktuell stattfindenden NASA-Mission. In der Nacht zum 3. April 2026 erfolgte ein kritisches Beschleunigungsmanöver, um die vier Astronauten aus dem niedrigen Erdorbit hinauszubefördern und auf Kurs zum Mond zu bringen (Punkt 9 in der Grafik).