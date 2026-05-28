Kleinplaneten im Juni 2026: Erdbahnkreuzer im engen Vorbeiflug

Im Juni gibt es zahlreiche Begegnungen mit Doppelsternen und Deep-Sky-Objekten – allerdings von überwiegend recht lichtschwachen Planetoiden. Der Doppelstern HIP 80719 (6,5 mag), an dem die 11,6 mag helle (28) Bellona in einem Abstand von nur 3,5 Bogenminuten östlich vorbeizieht, ist bereits mit einem kleinen Teleskop zu trennen. Für 24 Ophiuchi (24 Oph, 5,5 mag) benötigt man allerdings ein Fernrohr mit mindestens 20 Zentimetern Öffnung. Er wird von dem Aten-Asteroiden (152637) 1997 NC 1 etwa einen Monddurchmesser südöstlich passiert. Am 15. Juni zieht die nur 12,1 mag helle (11) Parthenope ganz knapp südlich an der hellen Galaxie Messier 96 (M 96) vorbei, und am 19. Juni bewegt sich die ebenso lichtschwache (48) Doris über den Kugelsternhaufen M 107 hinweg. Letzteres dürfte allerdings nicht leicht zu beobachten sein. Mit NGC 6401 wird am 29. Juni noch ein weiteres Objekt dieser Art besucht, in diesem Fall von (199) Byblis (12,0 mag).

Schließlich zieht der bereits erwähnte erdnahe Asteroid 1997 NC 1 am 24. Juni über den lichtschwachen offenen Sternhaufen NGC 6791 (9,5 mag) hinweg – ebenfalls ein recht anspruchsvolles Ereignis. An diesem Tag bewegt sich auch (92) Undina vier Bogenminuten nordwestlich an Beta Librae (β Lib, 2,6 mag) vorbei, dem hellsten Stern in der Tabelle, auch Zuben Elschamali genannt. Die Redaktion freut sich über Ihre erfolgreichen Aufnahmen.

Enge Begegnungen zwischen Kleinplaneten und anderen Himmelsobjekten | Die Tabelle gibt die Zeiten, Himmelsorte und weitere Daten von Begegnungen der Kleinplaneten mit anderen Objekten wieder.

Erdnahe Kleinplaneten

Mit dem Programm NEAT (englisch: Near-Earth Asteroid Tracking) der NASA wurde am 5. Juli 1997 auf dem Vulkan Haleakala, Hawaii, das Objekt (152637) 1997 NC 1 entdeckt. Es stellte sich als ein Kleinplanet aus der Gruppe der Aten-Asteroiden heraus. Sie haben große Bahnhalbachsen, die kleiner als eine Astronomische Einheit (AE) sind. Dabei entspricht 1 AE der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne, also 149,6 Millionen Kilometern. Im sonnenfernsten Punkt ihrer Bahn, dem Aphel, befinden sie sich weiter von unserem Zentralgestirn entfernt als das Perihel der Erdbahn – dieses liegt bei 0,9833 AE. Die Aten-Asteroiden kreuzen demnach die Erdbahn. Namensgeber der Gruppe ist der im Jahr 1976 entdeckte Asteroid (2060) Aten.

1997 NC 1 ist etwa 440 Meter groß und umrundet die Sonne auf einer exzentrischen (e = 0,209) und um 16,72 Grad gegen die Ekliptik geneigten Bahn einmal in 293,8 Tagen. Im Perihel ist er 0,685 AE und im Aphel 1,045 AE von der Sonne entfernt. In diesem Jahr kommt er in die größte Erdnähe seit seiner Entdeckung sowie in die zweitgrößte im Zeitraum zwischen den Jahren 1900 und 2200. Nur im Jahr 2133 wird er uns noch ein wenig näher sein.

Am 27. Juni 2026 beträgt sein Abstand zur Erde nur noch 0,0172 AE. Das entspricht rund 2,6 Millionen Kilometern oder dem 6,7-fachen Abstand zwischen Erde und Mond. Mit einer maximalen Helligkeit von 10,1 mag verfehlt er unser Kriterium für helle Kleinplaneten denkbar knapp. Im Beobachtungszeitraum bewegt er sich mit bis zu 43 Bogensekunden in der Minute in südwestlicher Richtung vom Sternbild Schwan weiter durch die Sternbilder Leier, Herkules, Schlangenträger, Schwanz der Schlange und Skorpion. Danach verabschiedet er sich an den Südhimmel und ist trotz noch passabler Helligkeit von Deutschland aus nicht mehr zu sehen.

Die in der Tabelle aufgeführten Begegnungen mit hellen Sternen und dem Sternhaufen können mit kleinen Fehlern behaftet sein und sind eher als Beobachtungsanregungen zu sehen. Wem gelingen Aufnahmen des außergewöhnlichen Erdbahnkreuzers?

Eine für Mannheim gültige topozentrische Ephemeride des Kleinplaneten findet sich in der aufgeführten Tabelle. Grundsätzlich empfiehlt es sich, tagesaktuelle Ephemeriden zu verwenden. Diese lassen sich zum Beispiel unter http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html erstellen.

Positionsmessungen von Planetoiden sind für eine Verbesserung ihrer Bahnelemente von großer Bedeutung. Weitere Hinweise zur Auswertung erfolgreicher Beobachtungen finden sich auf der Website der Fachgruppe Kleine Planeten der Vereinigung der Sternfreunde: www.kleinplanetenseite.de.