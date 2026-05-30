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Meteore im Juni 2026: Juni-Bootiden bieten Überraschungspotenzial

Mit den Tages-Arietiden und den Juni-Bootiden zeigen sich in diesem Monat zwei sehr unterschiedliche Meteorströme. Letztere gelten als unberechenbar und könnten mit plötzlichen Ausbrüchen aufwarten.
von Roland Winkler
Sternenbedeckter Nachthimmel mit mehreren Meteoren, die als helle, leuchtende Streifen erscheinen. Die Milchstraße ist als nebliges Band sichtbar, das sich diagonal über das Bild erstreckt. Die Meteore variieren in Helligkeit und Richtung, was auf einen Meteorstrom hindeutet. Der Himmel ist klar und voller Sterne unterschiedlicher Helligkeit.
© Yannick Jorzik-Brzelinski (Ausschnitt)
Es ist faszinierend, Sternschnuppen zu beobachten. Das geht im ganzen Jahr, aber zu bestimmten Zeiten sind besonders viele Meteore zu sehen.

Der Sommermonat beginnt mit geringer Meteoraktivität, die Fallraten bleiben kaum über dem Hintergrund. Aufgrund der kurzen Nächte bleibt zudem nur ein kleines Zeitfenster für Beobachtungen; dafür bietet sich besonders die erste Monatshälfte bis zum Maximum der Juni-Bootiden an.

Von Beginn des Monats bis etwa zum 24. Juni ist mit den Tages-Arietiden ein durchaus interessanter Meteorstrom aktiv. Der in den vergangenen Jahren angegebene Zeitraum ist allerdings mit Unsicherheiten behaftet. Sein Maximum fällt auf den 7. Juni. Wie der Name schon andeutet, steht der Radiant der Tages-Arietiden in Sonnennähe. Das hat zur Folge, dass sich dieser bei einsetzender Dämmerung nur knapp über den Horizont hebt. Zusätzlich schränkt der abnehmende Mond die Beobachtungsmöglichkeiten stark ein. Die Archivdaten der zurückliegenden Jahre zeigen zwar eine erkennbare Aktivität im obigen Zeitraum, jedoch keinen klaren Verlauf, wie man es von anderen Meteorströmen kennt.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt)
Rund um die Uhr sichtbar | Der Radiant der Juni-Bootiden bewegt sich nur wenig und befindet sich im nördlichen Teil des Sternbilds Bärenhüter. Der Meteorstrom ist damit in unseren Breiten zirkumpolar und kann die ganze Nacht über beobachtet werden.

Die Juni-Bootiden erreichen ihr Maximum am 22. Juni gegen 03:00 Uhr MESZ und sind grundsätzlich gut zu beobachten. Ihr Radiant befindet sich bei einer Deklination von etwa 48 Grad und ist damit in unseren Breiten zirkumpolar; er sinkt deshalb nicht unter den Horizont. Infolge der Dämmerung ist der für die Beobachtung nutzbare Zeitraum allerdings verkürzt. Der zunehmende Mond steht am 21. Juni in seinem ersten Viertel und schafft erschwerte Sichtbedingungen; es empfiehlt sich daher, bevorzugt die zweite Nachthälfte zu wählen. Durch die geringe Eintrittsgeschwindigkeit der Staub- und Trümmerteilchen treten mitunter auffallend langsame Sternschnuppen auf. Dabei kam es in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder zu größeren Ausbrüchen: Im Zeitraum zwischen den Jahren 1998 und 2004 konnten zeitweise stündliche Fallraten von bis zu 100 Meteoren pro Stunde registriert werden. Auch in den Jahren 1916, 1921 und 1927 sind erhöhte Fallraten zweifelsfrei dokumentiert. Bei Strömen mit kurzer Aktivitätsdauer während der gesamten Sichtbarkeitsperiode sollten aus diesem Grund möglichst kontinuierliche Beobachtungen durchgeführt werden, sofern es die Bedingungen zulassen.

© Roland Winkler; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt)
Tabelle Radiantendrift

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