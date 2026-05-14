Radioastronomie: Erstes enges Paar riesiger Schwarzer Löcher entdeckt

Auch die extrem massereichen Schwarzen Löcher, die sich in den Zentren der Galaxien befinden, können wachsen. Der zu Anfang beschriebene Akkretionsprozess ist ein Szenario, wie Schwarze Löcher an Masse gewinnen können. Eine weitere Möglichkeit bietet die Kollision von Galaxien. Zunächst entsteht in diesem galaktischen Zusammenstoß eine Galaxie mit zwei Kernen, die sich immer weiter annähern, bis schließlich auch ihre zentralen Schwarzen Löcher miteinander verschmelzen. Daraus resultiert ein einzelnes, viel massereicheres Schwarzes Loch – so die Idee. Aber bisher war es nicht gelungen, ein enges Paar massereicher Schwarzer Löcher astronomisch zu beobachten. Die häufigen Galaxienkollisionen stehen im auffälligen Kontrast zum Fehlen von Beobachtungen enger Paare Schwarzer Löcher. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Schwarze Löcher

In der theoretischen Astrophysik spricht man vom Final-Parsec-Problem – dem Problem der letzten Parallaxensekunde. Es beschreibt, warum zwei extrem massereiche Schwarze Löcher nach der Verschmelzung zweier Galaxien nicht unbedingt miteinander verschmelzen müssen. Obwohl die beiden Schwarzen Löcher gravitativ aneinander gebunden sind, scheint das engere Umkreisen bei einem Abstand von etwa einem Parsec (3,26 Lichtjahre) zu stagnieren.

Wenn sich zwei extrem massereiche Schwarze Löcher annähern, verlieren sie Energie durch die Wechselwirkung mit Sternen in ihrer Umgebung. Dieser Prozess wird auch dynamische Reibung genannt. Doch sobald sie sich auf ein Parsec angenähert haben, ist die Umgebung leer geräumt. Dann fehlt der Mechanismus, der eine weitere Annäherung vorantreibt. Die Gravitationswellen, die für den endgültigen Zusammenstoß nötig sind, sind bei diesem Abstand effektiv zu schwach, um eine nennenswerte Annäherung zu ermöglichen.

Schon vor einigen Jahren haben Astronominnen und Astronomen versucht, Gravitationswellensignale von Paaren extrem massereicher Schwarzer Löcher zu finden. Diese Signale muss es auf der Basis der einsteinschen Gravitationsphysik geben, weil die Schwarzen Löcher sich umkreisen und ihre Massen beschleunigt werden. Die vielen Einzelsignale von jedem Lochpaar addieren sich zu einem charakteristischen Gesamtsignal: einem Gravitationswellenhintergrund. Durch die größeren Massen und Abstände der Schwarzen Löcher in einem Paar werden allerdings sehr niederfrequente Gravitationswellen erzeugt, die man mit herkömmlichen Laserinterferometern auf der Erde nicht detektieren kann.

Eine Lösung bieten die Pulsar Timing Arrays (PTAs). In PTAs nutzt man die extrem präzisen und periodischen Signale von Radiopulsaren, die über die gesamte Milchstraße verteilt sind. Zusammen bilden sie einen viele Lichtjahre großen Verbund (englisch: array). Passiert eine Gravitationswelle diesen Verbund, dehnt und staucht sie die Raumzeit. Dadurch verändert sich die Distanz zwischen Erde und Pulsar um einen winzigen Betrag. Diese Raumzeitdehnung führt dazu, dass die mit Radioteleskopen registrierten Pulse der Pulsare nicht exakt im erwarteten Takt, sondern mit geringfügigen Verzögerungen oder Beschleunigungen ankommen. Zeigen viele Pulsare in verschiedenen Richtungen ein bestimmtes, korreliertes Muster an Abweichungen, dann kann dies auf Gravitationswellen zurückgeführt werden. Die endgültige Bestätigung dieses Gravitationswellenhintergrunds von Paaren aus massereichen Schwarzen Löchern steht noch aus. Allerdings scheinen die Radiobeobachtungen zur theoretischen Erwartung zu passen.

Inzwischen werden auch mögliche Lösungen des Final-Parsec-Problems diskutiert. Zu den Lösungsansätzen gehören Dreier-Interaktionen oder nicht-sphärische Galaxien. Im ersten Fall würde eine dritte Galaxienverschmelzung ein weiteres massereiches Schwarzes Loch in das System bringen und durch chaotische Wechselwirkungen den Verschmelzungsprozess beschleunigen. In asymmetrischen Galaxien können Sterne effizienter in das Zentrum gelangen, was möglicherweise gravierende Auswirkungen auf die Dynamik und Entwicklung des entstehenden Systems hat. Im Zentrum kommt es dabei unter Umständen zu einer massiven Verdichtung, aus der sich dann ein neuer, sehr dichter galaktischer Kern entwickeln kann.

Beobachtet werden also häufige Galaxienkollisionen im Universum und ein Gravitationswellenhintergrund. Die Galaxienkollisionen starten einen Prozess, der letztendlich auch den Gravitationswellenhintergrund erklärt. Um diese Entwicklung komplett verstehen und nachvollziehen zu können, fehlt ein Teil der Beweiskette: Es gibt bislang keine Beobachtungen der engen Paare Schwarzer Löcher, die kurz vor der Verschmelzung stehen. Die Frage ist, in welcher Galaxie in Zukunft zwei massereiche Schwarze Löcher miteinander verschmelzen werden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Schwarze Löcher

Blazare: Aktive Galaxien mit Jets

Bereits seit Jahrzehnten gelten Blazare als vielversprechende Kandidaten. Blazare sind Galaxien mit einem aktiven Kern. Das Wort »aktiv« beschreibt hier die hohe Leuchtkraft aus dem Galaxienkern sowie die starke Variabilität der Strahlung aus dem Zentralbereich, die im gesamten elektromagnetischen Spektrum beobachtet wird. In den Zentren dieser aktiven Galaxienkerne (englisch: active galactic nuclei, AGN) werden enorme Energiemengen produziert und als niederenergetische Radiowellen bis hin zur hochenergetischen Gammastrahlung emittiert. Blazare weisen nicht nur starke Strahlungsaktivität, sondern auch gekrümmte Jets auf. Jets sind magnetfeldgesteuerte Plasmastrahlen, die aus den Zentralregionen der Blazare in den intergalaktischen Raum geschleudert werden.

Viele, aber nicht alle, Galaxienkerne weisen Jets auf. Normalerweise treten sie aufgrund der Achsensymmetrie des Systems immer paarweise auf, weil sie senkrecht auf der Akkretionsscheibe stehen, in der Materie in das zentrale Schwarze Loch stürzt. Das Besondere an Blazaren ist, dass sie zufällig zur Erde räumlich so orientiert sind, dass wir genau in einen ihrer Jetstrahlen blicken. Daher ist der Gegenjet, der in die entgegengesetzte Richtung – von der Erde weg – zeigt, nicht sichtbar.

Man würde eine geradlinige Ausbreitung dieser Jets erwarten. Doch ganz im Gegenteil erweisen sich diese Jets als stark gekrümmt, und viele Blazar-Jets mäandern in Schlangenlinien. Magnetfelder und gekrümmte Strukturen lassen den Verdacht auf schraubenlinienartige, also helikale Strukturen aufkommen. Und tatsächlich nimmt man bei einigen dieser Blazare an, dass die Jets auf gekrümmten, helikalen Wegen unterwegs sind.

© mit frdl. Gen. von Marcello Giroletti; Giroletti, M. et al.: Parsec-scale properties of Markarian 501 . The Astrophysical Journal 600, 2004, fig. 8; Nutzung genehmigt von IOP; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Radiobilder von Markarian 501 | Die aktive Galaxie stellt sich in Beobachtungen mit Radioteleskopen unterschiedlich dar. Bei 1360 Megahertz mit dem Very Large Array (VLA; oben) ergeben sich völlig andere Konturlinien als mit dem Weltraumteleskop VSOP bei 1600 Megahertz (unten). Deutlich sichtbar ist eine unterschiedliche Orientierung der Jets. Die VLA-Beobachtungen zeigen einen beidseitigen Jet (nach links oben und rechts unten), während die VSOP-Karte einen einseitigen Jet nach links unten aufweist. Dieser Jet biegt dann nach oben rechts ab und erscheint deutlich komplexer bei größeren Abständen vom Kern.

Mrk 501 – ein fast perfekter Kandidat

Die Vermutung des Blicks in eine Helix lag auch für die Galaxie Markarian 501 nahe. Diese Galaxie mit einer kosmologischen Rotverschiebung von z = 0,034, was einer Distanz von rund 490 Millionen Lichtjahren entspricht, befindet sich im Sternbild Herkules. Sie machte schon vor 40 Jahren auf sich aufmerksam: Interferometrische Beobachtungen mit dem Very Large Array (VLA), einer Y-förmigen Anordnung von Radioschüsseln in New Mexico (USA), zeigten den Jet der Galaxie in einer völlig anderen Position, als wenn man sie mit Arrays bei einer höheren Auflösung beobachtet, zum Beispiel mit dem European VLBI Network (EVN) oder dem VLBI Space Observatory Programme (VSOP; siehe »Radiobilder von Markarian 501«). Dieser erstaunliche Befund glich dem, was man erwarten würde, wenn man in eine große Helix hineinschaut. Entspricht der Jet von Mrk 501 einer von einem Magnetfeld geprägten großen Helix?

Zum Steckbrief der Quelle gehört, dass sie sehr stark variabel ist: Sie flackert im Radiobereich, im Visuellen sowie im Röntgen- und Gammabereich. Außerdem erzeugt die Galaxie immer wieder hochenergetische TeV-Strahlung. Das sind elektromagnetische, extrem kurzwellige Strahlen mit Energien im Bereich von Billionen Elektronenvolt (Teraelektronenvolt, TeV). Diese Vorgänge werden üblicherweise mit dem Shock-in-Jet-Modell erklärt: Hochenergetische Ausbrüche in den Jets von AGN entstehen durch Stoßwellen. Diese Stoßwellen sollten sich mit scheinbar überlichtschnellen Bewegungen vom zentralen Schwarzen Loch entfernen – und zwar in Richtung des Beobachters. Nur: Diese superschnellen Bewegungen konnten im Jet von Mrk 501 nie detektiert werden. Wir haben uns die Beobachtungsdaten dieser Galaxie über einen Zeitraum von 23 Jahren angeschaut und keine Bewegung im Jet festgestellt. Damit konnten wir bestätigen, was schon andere Kollegen vor uns gefunden hatten. Im Jet von Mrk 501 bewegt sich nichts bei einer Beobachtungsfrequenz von 15 Gigahertz. Allerdings zeigen die Beobachtungen eine unerwartete Bewegung von Radiostrahlung emittierendem Material aus der Umgebung in Richtung Jet. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Die Suche nach der Weltformel

Der Blick ins Herz von Mrk 501

Diese Ergebnisse haben wir als Anregung genutzt, dem Rätsel noch genauer auf den Grund zu gehen. Dazu haben wir den Zentralbereich von Mrk 501 mit deutlich höherer Auflösung untersucht. Von 15 Gigahertz wechselten wir zu einer Beobachtungsfrequenz von 43 Gigahertz. Wie in der Mikroskopie gilt auch für Radiowellen: Je höher die Frequenz der Wellen ist, desto kürzer ist ihre Wellenlänge und desto feinere Strukturen können noch aufgelöst werden. Das VLBA erlaubt bei dieser höheren Frequenz ein Hineinzoomen mit einer Auflösung von weniger als 0,5 tausendstel Bogensekunden in das Zentrum der Galaxie. (Zum Vergleich: Der Vollmond hat einen Durchmesser von einem halben Grad oder 1800 Bogensekunden.) Die dabei entstandenen 83 Bilder entsprechen 83 Datensätzen, die über einen Zeitraum von zwölf Jahren aufgenommen wurden. Diese Daten haben wir mittels Modellanpassungen ausgemessen. Aber auch diese Sisyphusarbeit ergab zunächst kein konsistentes Bild, denn Radiodaten eines Jets sehen in jedem Datensatz leicht unterschiedlich aus. Die Aufgabe des Astronomen oder der Astronomin ist es dann, eine Art Ordnung in diesem vermeintlichen Chaos zu finden. Und diese Ordnung erlaubt anschließend einen Rückschluss auf das zugrunde liegende physikalische Phänomen. Ein Beispiel für einen solchen physikalischen Zusammenhang ist ein Magnetfeld, das den Jet auf eine helikale Bahn krümmt. Beobachtet man Jetknoten, die sich auf helikalen Pfaden bewegen, liegt es nahe, ein entsprechendes Magnetfeld anzunehmen.

Wir haben jedoch ein anderes Muster im Jet von Mrk 501 gefunden. Statt eines Jets waren zwei Jets deutlich unterscheidbar. In einem Jet (Jet 1) konnten wir keine Bewegung finden. Es gab aber noch mehr Radiostrahlung, und zwar – von uns aus gesehen – beginnend hinter dem Zentrum der Galaxie. Aufgrund des Dopplereffekts sehen wir dort normalerweise keine Radioemission, weil sich der Jet auf der gegenüberliegenden Seite von uns wegbewegt und dadurch in seiner Helligkeit stark unterdrückt wird und für uns unbeobachtbar bleibt. Im Fachjargon wird dies als Doppler-Beaming bezeichnet. Es verändert die scheinbare Helligkeit eines sich extrem schnell – nahe der Lichtgeschwindigkeit – bewegenden Objekts durch den Dopplereffekt. In Bewegungsrichtung wird die Strahlung gebündelt, wodurch das Objekt heller erscheint, wenn es sich auf den Beobachter zubewegt. Entfernt sich das Objekt vom Beobachter, erscheint es dunkler. Doch diesmal war es anders. Mrk 501 zeigt eine deutlich hellere Emission auf der für uns eigentlich nicht beobachtbaren Rückseite des zentralen Kerns (siehe »Zwei Jets«). Diese Radiostrahlung bewegt sich entgegen dem Uhrzeigersinn um den zentralen Kern und ist dann vom Hauptjet nicht mehr zu unterscheiden. Es sieht so aus, als ob wir ungefähr alle 121 Tage den Jet wieder auf der gegenüberliegenden Seite starten sehen. Es hat einige Tests gebraucht, bis wir uns sicher waren, dass das ein zweiter Jet (Jet 2) sein muss.