Tragische Liebe: Der romantische Untote

Erzählung um Erzählung über den toten Bergmann

Spätestens nach der Veröffentlichung seines Buchs »Nachtseite der Naturwissenschaften« 1808 war der Stoff um den toten Bergmann in der literarischen Welt angekommen. Die Zeitschrift »Jason« rief kurze Zeit später Autoren dazu auf, das Thema in einem Schreibwettbewerb zu verarbeiten. In rascher Folge erschienen nun Werke. Zu den berühmtesten gehört sicherlich Johann Peter Hebels »Unverhofftes Wiedersehen« aus dem Jahr 1811.

In dieser Kalendergeschichte verspricht ein Bergmann an einem Dezembermorgen seiner Geliebten die Ehe, verunglückt dann aber tödlich in einer Mine. Erst 50 Jahre später, die Welt hat inzwischen viele politische und historische Ereignisse erlebt, wird sein konservierter Leichnam um den Mittsommertag geborgen. Die Verlobte – zur alten Frau geworden – erkennt den immer noch jugendlich aussehenden Toten wieder und nimmt ihn mit nach Hause, bis er am nächsten Tag beerdigt wird. Bereits 1810 kursierte der Text im Hause Goethes, wie Schillers Frau Charlotte in einem Brief verrät: »Die Geschichte von dem Bergmann in Falun hat uns der Geheimrad Goethe in einer Gesellschaft vorgelesen. Wir haben alle geweint. So rührend hat er es mit seiner schöne Stimme gelesen.« Weit kürzer und anekdotischer folgte Heinrich Zschokke mit »Das Bergwerk von Falun«. Der Dramatiker Friedrich Hebbel nennt seine 1828 erschienene Geschichte »Treue Liebe«.

Ausführlich und prägend wendet sich Schubert-Fan E. T. A. Hoffmann dem Mythos 1819 in seiner Erzählung »Die Bergwerke zu Falun« zu. Er verarbeitet den Stoff zu einer rauschhaften, wilden Fahrt. Seine Geschichte handelt vom Seemann Elis Fröbom, den ein alter Bergmann zur Arbeit in den nordschwedischen Minen überredet. Nach allerlei Wirrnissen, während der Fröbom die kristallenen Grotten durchstreift und einer leibhaftigen Bergkönigin begegnet, wird der junge Mann schließlich an seinem Hochzeitstag verschüttet. Just, als er einen besonderen Stein – »den kirschrot funkelnden Almandin« – für seine Braut aus der Tiefe holen will. Schließlich bringen Bergleute seinen Leiche 50 Jahre später wieder ans Licht. Seine Verlobte, die inzwischen eine alte Frau geworden ist, wirft sich über ihn und weint. »Die Bergleute traten hinan, sie wollten die arme Ulla aufrichten, aber sie hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des erstarrten Bräutigams. Man bemerkte, daß der Körper des Unglücklichen, der fälschlicherweise für versteinert gehalten, in Staub zu zerfallen begann.«

Das Grab des Mats Israelsson | Seit 1934 liegt der 1677 verstorbene Bergmann auf dem Friedhof der Stora-Kopperberg-Kirche in Falun.

Im literarischen Fet-Mats-Kosmos setzte Hoffmann mit dieser Geschichte neue Maßstäbe. Der Expressionist Georg Trakl etwa nahm Hoffmanns Faden 1913 mit seinem lyrischen Zyklus der »Elis-Gedichte« wieder auf und steht damit am Ende einer langen Reihe von Lyrikern, die sich ebenfalls mit Fet Mats befassten, unter ihnen etwa August Friedrich Ernst Langbein (»Der Bergknappe«, 1810), Achim von Arnim (»Des ersten Bergmanns ewige Jugend«, 1810) sowie Friedrich Rückert (»Die goldne Hochzeit«, 1817). Richard Wagner – sowieso ein großer Freund fantastischer Stoffe – war ebenfalls begeistert von Hoffmanns Erzählung und wagte sich 1842 an ein Libretto für eine Oper, das er allerdings nicht vertonte.

Hugo von Hofmannsthal stellte ebenfalls Elis Fröbom in den Mittelpunkt seines Dramas »Das Bergwerk zu Falun«. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein beschäftigten sich rund 30 Autoren mit der berühmten Leiche, etwa der 1984 in der DDR verstorbene Franz Fühmann in seinem Prosa-Fragment »Die Glöckchen«. Auch Autoren anderer Länder befassen sich mit dem Stoff. Die Schwedin Julia Nyberg schreibt in ihrem Gedicht »Guldbröllopet« (1828) über diese besondere »Goldene Hochzeit«, ihre italienische Kollegin Grazia Pierantoni-Mancini blickt in einem Gedicht 1879 in »La miniera di Faluna«. Und auch im 21. Jahrhundert ist die Geschichte nicht auserzählt: Bestsellerautor Julian Barnes legte 2004 seine Erzählung »The Story of Mats Israelsson« vor.

Als der Schauspieler Jens Harzer am 16. Juni 2019 den Iffland-Ring erhielt – jene Auszeichnung für den Bedeutendsten seiner Zunft im deutschsprachigen Raum –, überraschte er mit einer außergewöhnlichen Ansprache. Statt der üblichen Dankesworte etwa an seine Angehörigen oder an seinen verstorbenen Vorgänger Bruno Ganz, der den neuen Ringträger bestimmt hatte, las er nur eine Geschichte vor: Johann Peter Hebels »Unverhofftes Wiedersehen«.