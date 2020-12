Gefühlte Risiken: Die Angst um die Liebsten

Man will es sich nicht vorstellen, was schwer an Covid-19 erkrankte Menschen durchmachen: dass es sich für sie anfühlt, als würden sie ertrinken, die Atemnot, Schmerzen, Todesangst. Der Gedanke, dass jemand so leiden muss, ist schrecklich. Aber besonders quälend ist die Vorstellung, einen geliebten Mensch in dieser Lage zu sehen.

Nur 31 Prozent der Deutschen haben am meisten Angst vor einer eigenen Ansteckung, so das Ergebnis einer repräsentativen Onlineumfrage des Wort & Bild Verlags Ende April 2020. 46 Prozent fürchten mehr um ihre Familie. In manchen Berufen ist außerdem die Angst groß, das Virus selbst weiterzugeben, wie eine Befragung von mehr als 2000 Pflegefachpersonen in Deutschland ergab. »Die größte Besorgnis zeigten die Teilnehmenden dahingehend, bei einer eigenen Infizierung andere, zum Beispiel Patienten oder Angehörige, anzustecken«, berichtete im Juli 2020 ein Team um Pflegewissenschaftlerin Jessica Rheindorf von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen.

Nicht nur in Zeiten der Pandemie sorgen wir uns mehr um unsere Liebsten als um uns selbst. Das haben drei Psychologinnen von der Universität Zürich jetzt in einer Studienreihe belegt – und nach den Ursachen geforscht. Das Team um Mirjam Ghassemi Tabrizi hatte rund 770 Versuchspersonen zunächst online verschiedene Risikosituationen vorgelegt: Eine Person wolle sich ein paar Stunden sonnen, aber keine Sonnencreme verwenden. Oder mit dem Rad zur Arbeit fahren, aber keinen Helm tragen. Oder sie wolle aus Zeitgründen nicht zum Arzt, obwohl sie schon länger unter starkem Husten leide. Bei der Person handelte es sich je nach Versuchsbedingung um die Versuchsperson selbst, Partner oder Partnerin, eine andere nahestehende Person oder eine Bekanntschaft. Ergebnis: Männer wie Frauen sorgten sich mehr, wenn eine ihnen nahestehende Person ein Risiko eingehen wollte, als wenn das Risiko sie selbst oder eine ferne Bekanntschaft betraf.

Um nicht nur hypothetische Szenarien zu testen, baten die Psychologinnen zusätzlich 75 Paare, in ihrem Alltag Fragen zu beantworten, vermeintlich zum Thema Mobilität. Die Versuchspersonen sollten angeben, wie viel Angst sie hatten, dass auf einer längeren Autofahrt etwas Schlimmes passieren könnte, und wie viel Sorgen sie sich deshalb machten – mal vor einer eigenen Fahrt, mal vor einer Fahrt des Partners oder der Partnerin. Auch sie fürchteten im Mittel weniger um ihr eigenes Wohlergehen als um das ihrer Liebsten, besonders wenn sie sich ihnen nahe fühlten. Sie glaubten außerdem, selbst mehr Kontrolle über das Risiko zu haben, und sahen für sich weniger schwere Konsequenzen.

Wie die statistischen Analysen zeigten, hing die vermehrte Sorge um die Liebsten aber nicht oder nur wenig damit zusammen, dass sie die Risiken für andere für weniger kontrollierbar, größer oder schwerwiegender hielten. Ebenso wenig lag es an der Tendenz, sozial erwünscht, also den sozialen Normen gemäß zu antworten. Das wurde gemessen an der Zustimmung zu Aussagen wie »Ich gebe jeden Fehler offen zu« und »Im Streit bleibe ich immer objektiv«.

Die wahrscheinlichste Ursache, wie die drei Autorinnen schreiben: die persönliche Bedeutung, die das Wohl oder Leid einer engen Bezugsperson hat. Das habe zum einen damit zu tun, dass Menschen mit ihren Liebsten mitfühlen. Zum anderen gehe es indirekt auch um das eigene Wohl, weil Angehörige Bedürfnisse befriedigen, zum Beispiel nach emotionaler Nähe: Je mehr eine Person eine andere braucht, desto mehr habe sie zu verlieren. Allein bei der Vorstellung, ein geliebter Mensch könnte sterben, reagiert der Körper mit Stress.