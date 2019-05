Viktorianisches England: Die Bürgerwürger von London

Dort herrschte nicht das bürgerliche Recht, sondern es galten die Gesetze der Straße. Wer hingegen in den besseren Vierteln wohnte, zog es vor, über die moralische Minderwertigkeit der Unterschichten die Nase zu rümpfen, sah in diesen eine verwahrloste Masse ohne jede Moral, den Abschaum der Gesellschaft, erläutert Katharina Urbach, Senior Research Fellow am Institute for Historical Research der University of London. In einer Zeit der Prüderie, der Doppelmoral, verdrängten und verbargen viele die sozialen Probleme ihrer Stadt.

Städtische Subkultur

Ganz anders, nämlich auf Augenhöhe, betrachtet hingegen der englische Sozialforscher und Journalist Henry Mayhew (1812-1887) die unteren sozialen Schichten Londons. Er schildert die Lebensverhältnisse des urbanen Proletariats aus erster Hand. Er geht in die Elendsviertel des Londoner East End, studiert deren Bewohner und lässt diese selbst zu Wort kommen. Seine Armutsreportagen, die von 1850 bis 1852 zunächst als fortlaufende Serie in Quartalsheften, zehn Jahre später dann in Buchform (»London Labour and the London Poor«, zu Deutsch: »Die Arbeiter und die Armen von London«) erscheinen, sind authentische Innenansichten einer städtischen Subkultur. Der »investigative Stadtethnograf«, wie ihn der Berliner Ethnologe Rolf Lindner nennt, sieht in der Verelendung das Resultat eines »wilden Kapitalismus«, der auf Gewinnmaximierung setzt und dem jegliches soziales Gewissen fehlt. Sein Fazit: Das Schicksal der Ärmsten der Armen ist nicht selbst verschuldet, sondern systembedingt.

Die breite Öffentlichkeit nahm von all dem wenig Notiz; zum einen, weil man sich dafür nicht sonderlich interessierte, zum anderen, weil man in einer sich immer schneller drehenden Welt zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. Doch das änderte sich schlagartig, sobald man mit dem Prekariat selbst in Berührung kam.

Im Knast gelernt

Schwappte nämlich die Kriminalität über die Slum- und Elendsviertel hinaus, empfand man das als dämonische Heimsuchung, die heimtückisch über eine arglose Gesellschaft hereinbricht. Entsprechend wurden die neuartigen Würgeattacken in den zeitgenössischen Berichten als »Garrotter-Plage«, »epidemische Krankheit« und »grassierende Seuche« gebrandmarkt.

Auch die Bezeichnung für die Angreifer, »Garrotters«, verweist auf das finstere Mittelalter – im Kontrast zur eigenen, aufgeklärten Moderne. Abgeleitet ist das Wort von der grausamen Hinrichtungsmethode, die vor allem in Spanien seit den Zeiten der Inquisition praktiziert wurde: dem langsamen Erdrosseln mit einem Halseisen, der Garrotte. Anders als die spanischen Henker wollten die englischen Garrotters jedoch nur Geld, nicht das Leben ihrer Opfer. Und wie man am besten daran gelangte, hatten sie ausgerechnet im Gefängnis gelernt – von den dortigen Beamten ihrer Majestät. Zu dieser Einschätzung gelangte unter anderem ein kriminologischer Sachverständiger, der im »Cornhill Magazine« der verstörten Leserschar das Phänomen eingehend beschrieb.

Die Idee soll einem Sträfling auf einem jener Häftlingsschiffe entstanden sein, wie sie damals in größeren Häfen vor Anker lagen. Auf diesen abgetakelten Schiffen, die Viktor Hugo (1802-1885) in »Les Misérables« eindringlich beschrieben hat, hatte man die Zwischendecks in Zellen unterteilt und mit Häftlingen vollgepfercht. Die Stimmung in der Enge war hochexplosiv. Wurde jemand allzu aufsässig, trat einer der Zuchtmeister hinter ihn und legte ihm den Arm um die Kehle. Der Gefangene spürte einen festen Druck, sank besinnungslos zusammen, erwachte wieder ernüchtert und ohne Beschwerden.

Die Methode machte Schule und wurde nun auf Londons Straßen perfektioniert. Bald lag ein ganzer Ring von Garrotter-Banden auf der Lauer. Die Würger gingen wohlüberlegt zu Werke. Übereilte Aktionen galten als verpönt. Erst wurden die Opfer ausgesucht, dann deren Gewohnheiten ausspioniert und erkundet, wann sie regelmäßig Wertgegenstände oder größere Geldbeträge bei sich führten. Schließlich setzte man Zeit und Ort der Aktionen fest, so der an der University of California in Berkeley lehrende Historiker Christopher A. Casey.

Garrotter-Gangs bestanden aus drei Abteilungen: Die Vorhut promenierte unverdächtig etliche Meter vor dem Opfer, um Störungen sofort zu melden. Die Nachhut folgte in einiger Entfernung hinter dem ahnungslosen Passanten, um den Rückzug zu sichern. Der wichtigste Mann heftete sich an die Fersen des Opfers. Er war der Anführer, »the nasty man« genannt, der »garstige Mann«. Sobald die Vorhut den Hut lüftete und damit grünes Licht gab und auch die Nachhut freie Bahn meldete, huschte der »garstige Mann« leise an den arglosen Fußgänger heran. Mit dem rechten Arm umschlang er den Überraschten, schlug ihm mit der Faust kräftig an die Stirn und presste ihm den linken Handknöchel auf die Kehle. Bei einem geübten Garrotter war das Opfer rasch besinnungslos. Die Nachhut plünderte den wie in einem Schraubstock Gefangenen blitzartig aus.

Die Erfahrensten beherrschten ihr Metier so virtuos, dass sie nicht nur nachts und an düsteren Orten zuschlugen. Auch am Rand belebterer Gehwege und Plätze trieben sie ihr Handwerk, auf alles mit äußerster Kaltblütigkeit gefasst. Hing ein Opfer in den Armen des »nasty man«, durch davorstehende Kumpane vor den Blicken der Vorbeigehenden möglichst verdeckt, und trat zufällig ein besorgter Passant dazu, kümmerte man sich plötzlich rührend um einen werten Freund, der betrunken wäre oder sich unwohl fühle. Eifrig begab man sich auf die Suche nach einer Droschke oder einem Arzt – und schon waren die Herrschaften von der Bildfläche verschwunden.

Ruf nach härteren Strafen

Das Königreich mühte sich nach Kräften, der steigenden Kriminalität Herr zu werden. Neue Gefängnisse wie das 1852 im Norden Londons fertig gestellte »Holloway Prison« sollten Straftätern wie den Garrotters als abschreckendes Beispiel dienen. Auf dessen Grundstein steht geschrieben: »Möge Gott die Stadt London erhalten und dies ein Ort des Schreckens für Übeltäter werden«. Zeilen wie diese mochten bei Londons besserer Gesellschaft Wirkung zeigen. Dass sie zur Verminderung von Straftaten beitrugen, darf bezweifelt werden.

»Fest steht«, so die Bamberger Neuzeithistorikerin Sabine Freitag, »dass das liberale England seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zügel anzog.« Mit dem 1856 erlassenen »County and Borough Police Act« wurde die Polizei, die schon seit Jahrzehnten als unzureichend galt, von Grund auf reformiert. An die Stelle vereinzelt eingesetzter, ehrenamtlicher Ordnungshüter traten nun Polizisten, von jeder Kommune gestellt und regelmäßig und zentral geprüft. »So entstand erstmals eine straff strukturierte Polizeiorganisation, die Übeltäter ohne Umschweife hinter Schloss und Riegel brachte«, erklärt die englische Historikerin Jenifer Hart.

Urbaner Escort-Service

Das Garrotter-Unwesen in England konnten auch diese Maßnahmen nie ganz eindämmen. Doch einen Gewinner gab es: die Sicherheitsbranche. »In den 1850er und 1860er Jahren schossen in London Sicherheitsfirmen wie Pilze aus dem Boden«, schreibt der walisische Sozialhistoriker Andy Croll. Die boten zum Beispiel einen Escort-Service an, nämlich groß gewachsene und erfahrene Bodyguards als Begleiter. Typisch sind Anzeigen wie die vom 31. Januar 1857: »Die Bayswater-Brüder, 1,93 und 2,10 Meter groß und breitschultrig, teilen den Bewohnern von Paddington, Kensington, Stoke Newington, Chelsea, Eaton Square und Shepherd's Bush mit, dass es ihnen große Freude bereiten würde, ältere oder ängstliche Menschen zu Abendveranstaltungen aller Art nach Einbruch der Dunkelheit zu begleiten und sie von dort wieder sicher nach Hause zu bringen. Das gilt selbst für die gefährlichsten Stadtteile. Bei uns sind Sie in besten Händen, zumal die Bayswater-Brüder jahrelang im Polizeidienst tätig gewesen waren. Die Zahlungsbedingungen pro Person und Stunde richten sich nach dem Weg, den der Kunde einschlägt. Zwölf und mehr Personen erhalten Mengenrabatt. Referenzen und umfangreiche Sicherheit werden gewährleistet. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich an B.B, Royal Human Society, Trafalgar Square«.