Solare Nachbarschaft: Ein Verzeichnis aller Doppel- und Mehrfachsterne

Unsere Sonne ist nach allem, was wir wissen, ein Einzelstern. Damit gehört sie aber eher zu einer Minderheit, denn eine Vielzahl anderer Sterne sind Mitglieder eines Doppel- oder sogar Mehrfachsternsystems. Ein Forschungsteam um Javier González-Payo an der spanischen Universität Complutense Madrid hat sich nun anhand von Daten des Astrometriesatelliten Gaia die nähere Umgebung unserer Sonne bis in eine Entfernung von 33 Lichtjahren oder 10 Parsec angesehen. Die Gruppe erstellte dabei ein vollständiges Verzeichnis aller Sterne und Braunen Zwerge in diesem Raumgebiet, die um die Sonne zentriert sind, und veröffentlichte es in der Fachzeitschrift »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society« (MNRAS).

Insgesamt listet der Katalog 424 bekannte Objekte auf. Davon gehören 215 Sterne und Braune Zwerge zu insgesamt 92 Systemen mit einem oder mehreren weiteren Objekten. 68 dieser 92 Systeme sind Doppelsterne, 19 sind Dreifach-Sternsysteme. Des Weiteren fanden sich drei Vierfach-Sternsysteme und sogar zwei Systeme, die insgesamt fünf Sterne enthalten – eine echte Rarität.

Die Umlaufperioden der Sterne umeinander reichen von einem Tag bis zu mehreren Millionen Jahren. Rund 41 Prozent aller bekannten Sterne in der betrachteten Raumregion mit mehr als einer halben Sonnenmasse sind Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems. Dagegen haben Sterne und Braune Zwerge mit weniger als einem Zehntel der Sonnenmasse nur mit einer Wahrscheinlichkeit von neun Prozent einen oder mehrere Begleiter. Damit konnte das Team um González-Payo erstmals eine quantitative Aussage über die Sterne in unserer näheren kosmischen Umgebung treffen, aus der sich Schlüsse über die Entstehungsgeschichte von manchen dieser Systeme ziehen lassen.