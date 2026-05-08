Kaffee: Nicht nur Koffein hebt die Laune

Rund um Kaffee gibt es viele Mythen und Wahrheiten: Er macht viele Menschen wacher und kann – in bestimmten Dosierungen getrunken – offensichtlich vor bestimmten Krebsarten schützen. Nicht wenige konsumieren das Heißgetränk auch, weil es ihre Stimmung hebt und die Denkfähigkeit verbessert. Serena Boscaini vom University College Cork und ihr Team haben untersucht, ob daran neben dem Koffein noch weitere Inhaltsstoffe des Kaffees beteiligt sein könnten: die zahlreichen Polyphenole, die das Gebräu beinhaltet. Diese Verbindungen werden mit entzündungshemmenden Eigenschaften und höherer Leistungsfähigkeit in Zusammenhang gebracht. Und tatsächlich scheinen sie die Laune und Gehirnkapazitäten bei Kaffeetrinkerinnen und -trinkern zu verbessern, so das Ergebnis.

Für ihre Studie hatten Boscaini und Co 62 Personen eingeladen, um herauszufinden, was Kaffeekonsum oder ein Leben ohne mit dem Mikrobiom der Teilnehmer macht und welche Folgen das für sie hat. Dazu untersuchten sie unter anderem, wie sich die jeweilige Darmflora vor Beginn der Untersuchungsreihe zusammensetzte. Anschließend mussten die Kaffeetrinker 14 Tage auf ihr Getränk verzichten. Nach dieser Phase folgten drei Wochen, in denen die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip in Gruppen eingeteilt wurden, die entweder normalen oder entkoffeinierten Kaffee bekamen oder weiterhin abstinent blieben. Parallel erfassten die Wissenschaftler Blut-, Speichel-, Urin- und Stuhlproben, um diese auf Spuren physiologischer Reaktionen – etwa veränderte Hormonwerte – auf die Kaffeesubstanzen zu untersuchen. Zudem fragten sie die jeweilige Stimmung, die Denkleistung, den Stresspegel, den Schlaf und das Verhalten der Probanden ab.

Die Ergebnisse wiesen eine eindeutige Tendenz auf: Wer Kaffee trank, berichtete von weniger Angstgefühlen und war aufmerksamer als die Gruppe der Kaffeeabstinenten. Entkoffeinierter Kaffee verbesserte den Schlaf und sorgte im Mittel für bessere Leistungen bei Gedächtnistests. Letzteres galt allerdings auch bei den Kaffeeabstinenten. Beide Kaffeesorten reduzierten zudem die Anzahl an Markern, die mit Stress und Depressionen in Verbindung gebracht werden. Kaffeetrinker waren allerdings auch impulsiver und emotional aktiver.