Apokalyptische Modellierung: Laut Mathematik bricht die Weltbevölkerung im Jahr 2064 zusammen

Immer wieder versuchen sich Fachleute als Nostradamus und beschwören das Ende der Welt herauf. So auch jetzt wieder, könnte man meinen: Die Physiker Alessio Zaccone von der Universität Mailand und sein Kollege Kostya Trachenko von der Queen Mary University of London stellen in einer bei »Chaos, Solitons & Fractals« erschienenen Arbeit ein mathematisches Modell vor, laut dem sich die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2064 halbieren könnte. Doch Zaccone betont bei »Phys.org«: »Dies ist keine Prognose, sondern ein mathematisches Szenario, das verdeutlichen soll, wie empfindlich die Populationsdynamik auf abrupte ökologische oder gesellschaftliche Veränderungen reagieren kann.«

Ursprünglich untersuchten die beiden Forscher ungeordnete physikalische Systeme wie amorphe Festkörper oder Gläser. Um diese passend zu beschreiben, nutzten sie »nichtlineare Differenzialgleichungen«, also komplizierte Formeln, die nicht nur von reinen Größen wie der Teilchenzahl und dem Ort abhängen, sondern auch von deren Ableitungen. Solche Gleichungen zu lösen, ist in der Regel sehr kompliziert. Doch auf diese Weise können Zaccone und Trachenko selbst komplexe Dynamiken modellieren: etwa Systeme mit veränderlichen Wachstumsraten, die langsam starten und dann plötzlich »explodieren«.

Von Festkörpern zu Zivilgesellschaften

Die beiden Wissenschaftler erkannten, dass sich so auch die Entwicklung der Weltbevölkerung simulieren lässt. Sie speisten ihr Modell mit den Bevölkerungszahlen der vergangenen 12 000 Jahre. »Wir haben festgestellt, dass das Modell sowohl ›komprimierte exponentielle‹ Wachstumsphasen wie das rasante Wachstum im Industriezeitalter als auch das langsamere ›gestreckte exponentielle‹ Wachstumsregime, das das weltweite Bevölkerungswachstum seit etwa 1970 geprägt hat, erfolgreich nachbildet«, schreibt Zaccone.