Riffe: Massensterben von Seeigeln weitet sich weltweit aus

Ein Massensterben von Seeigeln weitet sich immer mehr zur globalen Pandemie aus. Inzwischen sei die tödliche Erkrankung auch im Indischen Ozean nachzuweisen, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal »Current Biology«. Aufnahmen zeigen unzählige tote Seeigel an einem Strand der Insel La Réunion. Der Ausbruch stelle eine unmittelbare Bedrohung für Korallenriffe weltweit dar: Seeigel fressen Algen, die sonst Korallen überwuchern und abtöten würden.

Seit Januar 2022 beobachten Fachleute, dass Diademseeigel in großer Zahl an einer Infektion mit einzelligen Wimperntierchen verenden, zunächst auf den Amerikanischen Jungferninseln, dann in weiten Teilen der übrigen Karibik. Schließlich waren noch das Mittelmeer und kurz darauf auch das Rote Meer betroffen.

Die Forschenden schätzen, dass seit Dezember 2022 der größte Teil der Populationen betroffener Seeigel-Arten im Roten Meer sowie hunderttausende Seeigel weltweit vernichtet wurden. Im Riffsystem nahe der israelischen Küstenstadt Eilat zum Beispiel seien die beiden Seeigel-Arten, die zuvor im Golf von Akaba am häufigsten vorkamen, vollständig verschwunden.