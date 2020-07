Astronomie: Mini-Supernova feuert Stern durch die Milchstraße

Wenn es um den gewaltsamen Tod von Sternen geht, weist das Universum eine geradezu makabre Vielfalt auf. Sonnen explodieren bei Weitem nicht immer nach demselben Schema, sondern – je nach Masse, Zusammensetzung und Umfeld – in einem von vielen verschiedenen Szenarien. Mal kollabiert ein Riesenstern unter seiner eigenen Masse und setzt dadurch enorm viel Energie frei. Mal stoßen zwei Sterne zusammen und vergehen in einem mächtigen Blitz. Mal saugt eine Sternleiche Gas von einem Begleiter ab und zündet eine thermonukleare Explosion.

Manchmal vermischen sich auch verschiedene Hergänge oder weichen in entscheidenden Details von den Lehrbuchbeispielen ab. So könnte sich auch ein besonderer Weißer Zwerg namens SDSS J1240+6710 erklären lassen, auf den sich Experten seit Jahren keinen rechten Reim machen können. Er saust 1440 Lichtjahre von der Erde entfernt durchs Weltall, mit flotten 432 Kilometern in der Sekunde, und ist deutlich leichter als viele andere Weiße Zwerge.

Die Sternleichen bleiben für gewöhnlich zurück, wenn ein Stern wie unsere Sonne am Ende ihres Brennzyklus in sich zusammenfällt – ohne dabei eine Supernova zu zünden. Doch dann werden die milchigen Kugeln nicht so stark beschleunigt wie SDSS J1240+6710. Und schon gar nicht bewegen sie sich dann in Gegenrichtung des galaktischen Karussells.

Der sonderbare Weiße Zwerg könnte daher ein Vertreter seiner Art sein, der eine Supernova-Explosion erlebt und überlebt hat: Seit einigen Jahren sind einige solcher Zwergsterne bekannt. Sie umkreisten ursprünglich einen anderen Stern auf dichten Bahnen. Dabei kamen sie diesem jedoch so nahe, dass sie dessen äußere Schichten aufsaugten.