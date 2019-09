Komet auf seltsamer Bahn: Neuer interstellarer Besucher gesichtet?

Seit einigen Tagen beobachten Fachleute das möglicherweise zweite Objekt von außerhalb des Sonnensystems, das sich zwischen die Planeten verirrt – und es ist ein aktiver Komet. Laut den aus inzwischen mehr als 100 Beobachtungen gewonnenen Bahndaten folgt der Komet einer hyperbolischen Bahn, das heißt, er folgt keinem geschlossenen Orbit um die Sonne. Er wird von ihrer Schwerkraft nur abgelenkt und fliegt auf einer fast geradlinigen Bahn aus dem Sonnensystem hinaus ins Weltall. Die naheliegendste Begründung für ein solches Verhalten: Das vorläufig als gb00234 bezeichnete Objekt ist ein Besucher aus einem anderen Sternsystem. Damit wäre es nach dem im Oktober 2017 entdeckten 1I/'Oumuamua der zweite interstellare Gesteinsbrocken, der das Sonnensystem durchquert. Doch gb00234 ist deutlich heller und größer als sein Vorgänger, so dass Fachleute sich von ihm deutlich mehr Beobachtungsdaten und deutlich weniger Alien-Spekulationen erhoffen.

Current, rough orbit calculation shows the interstellar(?) comet inbound, swooping in about as close to the Sun as Mars. It seems much bigger than 'Oumuamua, so will also be much easier to study. (HT @tony873004) pic.twitter.com/24yoys9KR0